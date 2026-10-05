Consejo de Estado admite tutela del registrador Penagos para que Petro se retracte de señalamientos de fraude electoral

El Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, contra el expresidente Gustavo Petro por las afirmaciones que hizo durante el proceso electoral de este año y en las que puso en duda la transparencia de las elecciones y cuestionó el papel de la Registraduría.
La decisión fue tomada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en un auto del 30 de septiembre de 2026, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales.
La tutela busca la protección de los derechos fundamentales de Penagos al buen nombre, la honra y la rectificación en equidad, además del buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
De acuerdo con el documento, las declaraciones que motivaron la acción fueron difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, cuando Petro todavía ejercía la Presidencia de la República. Según Penagos, durante ese periodo el entonces mandatario realizó 14 publicaciones en su cuenta de X y también se refirió al tema durante un consejo de ministros.