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Consejo de Estado ratificó destitución e inhabilidad por 10 años a excomandante de Policía por la fuga de alias Pablito

Según las autoridades, la negligencia del excomandante de la Policía facilitó el rescate del jefe del ELN, alias Pablito, en una sangrienta operación que cobró la vida de un guardia del Inpec en el año 2009.

  • Un fallo definitivo del Consejo de Estado dejó firme la sanción contra el coronel (r) Luis Alberto Ortiz Quintero, excomandante de la Policía de Arauca, tras comprobarse que omitió los refuerzos de seguridad.FOTO: Colprensa y AFP
    Un fallo definitivo del Consejo de Estado dejó firme la sanción contra el coronel (r) Luis Alberto Ortiz Quintero, excomandante de la Policía de Arauca, tras comprobarse que omitió los refuerzos de seguridad.FOTO: Colprensa y AFP
  • Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del ELN. FOTO: Captura de video del Ejército Nacional
    Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del ELN. FOTO: Captura de video del Ejército Nacional
Colprensa
hace 1 hora
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El Consejo de Estado confirmó este jueves 15 de octubre la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años contra el entonces comandante del Departamento de Policía de Arauca, Luis Alberto Ortiz Quintero, por omitir las medidas de seguridad que se le habían solicitado para evitar la fuga de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del ELN, en octubre de 2009.

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La Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones del oficial, quien buscaba anular las decisiones disciplinarias que lo sancionaron por su actuación frente a la fuga, confirmadas en fallo de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019.

Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del ELN. FOTO: Captura de video del Ejército Nacional
Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del ELN. FOTO: Captura de video del Ejército Nacional

Los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2009, cuando alias Pablito permanecía en un establecimiento carcelario de Arauca para asistir a diligencias judiciales. El director encargado del penal había solicitado por escrito el apoyo de la Policía para los traslados y la seguridad externa durante los días de permanencia del detenido.

Aunque el riesgo de fuga era conocido, pese a ello, el día de los hechos no había presencia policial en el perímetro de la cárcel. Durante la operación adelantada por integrantes del ELN murió un funcionario del Inpec.

De acuerdo con el Consejo de Estado, las pruebas permitieron establecer que Ortiz Quintero conoció la solicitud de apoyo y tenía la responsabilidad de coordinar el servicio con el personal bajo su mando, pero no adoptó ni verificó las medidas necesarias para garantizar la seguridad requerida.

En su demanda, Ortiz Quintero alegó, entre otros argumentos, que la custodia de alias Pablito correspondía al Inpec, que hubo irregularidades en el trámite disciplinario y que la decisión de segunda instancia se había proferido por fuera del término legal.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias ‘Pablito’ y por qué su fuga de 2009 fue relevante?
Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, conocido como alias ‘Pablito’, es un alto jefe militar del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su fuga el 7 de octubre de 2009 generó gran impacto nacional por tratarse de un cabecilla de alto valor estratégico y porque la operación de rescate ejecutada por la guerrilla cobró la vida de un funcionario del INPEC en Arauca.
¿Qué argumentos presentó el coronel (r) Luis Alberto Ortiz Quintero para defenderse?
En su demanda, el oficial argumentó que la custodia del detenido correspondía exclusivamente al INPEC, que se cometieron irregularidades durante el proceso disciplinario en su contra y que el fallo de segunda instancia fue emitido fuera de los plazos establecidos por la ley.
¿Por qué se responsabilizó a la Policía si la cárcel estaba a cargo del INPEC?
De acuerdo con el Consejo de Estado, el director encargado del penal solicitó previamente y por escrito el apoyo de la Policía para la seguridad externa e intervenciones durante las diligencias del detenido. Al haber conocido esta solicitud, el comandante de la Policía tenía la responsabilidad directa de coordinar y verificar el esquema de seguridad perimetral, el cual no estuvo presente el día de los hechos.
¿Qué decisión tomó el Consejo de Estado frente a la demanda del excomandante?
La Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad presentadas por el oficial y ratificó la decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019, dejando firme la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años.
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