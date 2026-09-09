CEO de OpenAI compara gasto de agua de 38.000 consultas en ChatGPT con el de una almendra

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, cuestionó las afirmaciones que circulan sobre el impacto hídrico de ChatGPT y puso en duda que cada consulta tenga un consumo de agua comparable con varias horas de ducha.
Durante una entrevista en el pódcast Sources, conducido por el periodista Alex Heath, Altman se refirió a las publicaciones que presentan el uso de IA como una actividad con un elevado costo ambiental.
“Vi que estaba circulando algo sobre el consumo de agua de ChatGPT. Decían que cada vez que haces una sola consulta en ChatGPT es como si dejaras la ducha abierta durante unas seis horas”, señaló.
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Según el ejecutivo, esa comparación no representaría de manera adecuada el consumo real de agua asociado con una consulta.