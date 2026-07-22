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¿A qué llega David Vélez a la junta de OpenAI? Creadora de ChatGPT se prepara para salir a la bolsa

La empresa de inteligencia artificial ha integrado a su junta al CEO y fundador de Nubank junto al CEO del Bank of New York Mellon, integrando su expansión con figuras del sector financiero.

  • David Vélez, fundador y CEO de Nubank, hará parte de la junta directiva de OpenAI. Foto: AFP
    David Vélez, fundador y CEO de Nubank, hará parte de la junta directiva de OpenAI. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial OpenAI anunció la integración del colombiano David Vélez a su junta directiva como una forma de diversificar su estructura corporativa.

La llegada del CEO y fundador de Nubank a la junta de la compañía norteamericana se da de forma simultánea con el también arribo de Robin Vince, presidente y CEO del Bank of New York Mellon (BNY), sumando así dos figuras prominentes del sector financiero global.

A través de un comunicado, OpenAI resaltó que las funciones de Vélez y Vince dentro de la junta directiva corresponderán a aportar su experiencia en el liderazgo de instituciones globales y en el uso de la tecnología para transformar industrias. Para Bret Taylor, presidente del consejo de esa empresa, su conocimiento será “invaluable” para que la organización atienda a más empresas y personas a nivel mundial y fortalezca la gobernanza disciplinada y la resiliencia institucional.

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El ingreso del antioqueño a la compañía de investigación responde a una estrategia de OpenAI para diversificar y fortalecer su estructura corporativa más allá del ámbito tecnológico puro como una preparación para salir a la bolsa, pues la empresa estadounidense está revisando la posibilidad de una oferta pública inicial (IPO) para el año 2027, y busca aprovechar la experiencia de ejecutivos financieros para este proceso.

Respecto a este movimiento, este tendría un cronograma estratégico, pues al lanzar la oferta pública en el 2027, esta se situaría posiblemente después de la salida a bolsa de su principal rival, Anthropic PBC.

Otro de los motivos de su incorporación a la junta es una expansión global y sectorial, pues desde OpenAI se ha sostenido que la empresa busca acercarse más a los servicios financieros, una de las industrias con mayor potencial de adopción de la inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

OpenAI también resaltó dentro de sus motivaciones para la integración del CEO de Nubank a su junta el compromiso de Vélez con la filantropía a través de su plataforma VélezReyes+, enfocada en educación y gobernanza en América Latina.

Nubank, reconocido como el banco digital más grande de América Latina con más de 135 millones de clientes, desafiando el modelo tradicional bancario mediante una operación 100% digital, parece ir de la mano con la misión tecnológica de OpenAI. Recientemente, este banco obtuvo aprobación condicional para operar como banco nacional en Estados Unidos, marcando una expansión crucial que coincide con el interés de la empresa de IA en ese mercado.

Sobre este nombramiento, David Vélez ha manifestado que su objetivo es contribuir a que la tecnología, y específicamente la IA, sea una “fuerza poderosa para ampliar el acceso y las oportunidades”, basándose siempre en la confianza de las personas.

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Preguntas y respuestas

¿Qué funciones tendrá David Vélez en la junta directiva de OpenAI?
David Vélez aportará su experiencia en liderazgo empresarial, transformación tecnológica y gestión de instituciones globales. Según OpenAI, también contribuirá a fortalecer la gobernanza, la resiliencia institucional y la expansión de la organización hacia más empresas y usuarios.
¿Cómo se relaciona la llegada de David Vélez con los planes de crecimiento de OpenAI?
Su incorporación respalda la estrategia de expansión global y el acercamiento de OpenAI al sector financiero, una industria donde la inteligencia artificial tiene alto potencial para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.
¿Por qué OpenAI incorporó a ejecutivos del sector financiero a su junta directiva?
OpenAI busca diversificar su estructura corporativa con perfiles financieros. La empresa considera que esta experiencia será útil para fortalecer su gobernanza y prepararse para una posible oferta pública inicial (IPO) prevista para 2027.
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