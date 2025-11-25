¿Por qué se frenó el consumo de los colombianos en octubre? Estos son los golpes en el bolsillo, según Raddar

La fiesta del consumo empieza a mostrar signos de cansancio. Aunque los hogares siguen gastando más que el año pasado, la velocidad cambió, y octubre dejó claro que el impulso no es tan fuerte como el que se vio a mitad de año.
Según la Gastometría de Raddar, el gasto total de los colombianos alcanzó los $98,2 billones, un crecimiento nominal del 9,03% frente a octubre de 2024, cuando fue de $90 billones.
En términos reales, descontando el efecto de los precios, el incremento anual del gasto fue de 3,3%, una desaceleración importante frente al 4,49% registrado en septiembre.
Aun así, el dato supera ampliamente el crecimiento real de octubre de 2024, que fue de 0,63%, lo que significa que el país volvió a comparar “crecimientos contra crecimientos”, uno de los factores que explican la sensación de freno.
Raddar considera que esta desaceleración es normal y, de hecho, el gasto sigue corriendo a buena velocidad, especialmente cuando se mira en términos de gasto por persona. Sin embargo, octubre llegó con varios vientos cruzados.
