Trump abre la puerta a tomar el control del petróleo iraní: “es una opción”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que hacerse con el control del petróleo de Irán es una posibilidad una vez finalice el conflicto en Medio Oriente.
“Es una opción”, dijo el mandatario al ser consultado sobre este escenario durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
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De acuerdo con versiones divulgadas por medios internacionales, Trump comparó esa alternativa con experiencias previas en la región.
“En Venezuela lo hicimos muy bien (...) es como una especie de empresa conjunta para explotar el petróleo”, sostuvo, en referencia a los cambios políticos en ese país tras la salida del poder de Nicolás Maduro.