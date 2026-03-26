Cargos a ocho funcionarios del Inpec por “parranda” en pabellón de extraditables en La Picota

Este jueves la Procuraduría General anunció que formuló pliego de cargos contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por presuntas irregularidades ocurridas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota.

De acuerdo con el ente de control, los hechos se habrían presentado entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022 en el pabellón de alta seguridad de extraditables, en el marco de la celebración del día de la Virgen de las Mercedes (patrona de las personas privadas de la libertad).

Durante esas fechas, presuntamente se realizaron conciertos sin autorización con reconocidos cantantes vallenatos.

En su momento, investigaciones de medios como la revista Semana y la filtración de videos grabados por los propios reclusos dejaron en evidencia una celebración descontrolada de varios días que incluyó botellas de licor importado, mesas de apuestas y la presentación en vivo de reconocidos artistas de la música vallenata como Ana del Castillo, el ‘Mono’ Zabaleta y ‘Churo’ Díaz ante capos del narcotráfico solicitados en extradición.