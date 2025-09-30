“Nunca en mi vida he sido investigada porque he hecho muy bien la tarea”: ternada a la Contraloría de Medellín responde a denuncias

En escasas semanas, el Concejo de Medellín elegirá a la nueva persona que liderará a la Contraloría de Medellín durante los próximos cuatro años.
Luego de la convulsa administración del exalcalde Daniel Quintero, cuyas múltiples denuncias por presunta corrupción siguen generando procesos, el próximo contralor no solo tendrá sobre sus hombros esclarecer los escándalos que estallaron en ese gobierno, sino recuperar la imagen del ente de control más importante de Medellín, cuestionado por muchos por sus resultados en dicho periodo.
El futuro contralor saldrá de una lista compuesta por tres candidatos: Paula Andrea Ortega Escobar, funcionaria de carrera administrativa en la Contraloría de Medellín; Alina Marcela Restrepo Rodríguez, quien fue subcontralora y subdirectora de la Agencia de Educación Sapiencia; y Luis Eduardo Álvarez Vera, alcalde de Ciudad Bolívar en 1998, diputado en 2004, subsecretario de la Gobernación y quien ha estado ligado además a la Contraloría de Medellín y a la Procuraduría de Andes.
Le puede interesar: “No podemos quitarle a los líderes sociales para cubrir a políticos”: director de UNP le responde alcaldes y precandidatos que protestaron por esquemas de seguridad