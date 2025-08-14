“No podemos quitarle a los líderes sociales para cubrir a políticos”: director de UNP le responde alcaldes y precandidatos que protestaron por esquemas de seguridad

Tras el cobarde atentado contra Miguel Uribe Turbay que finalmente produjo su muerte esta semana, las alertas de seguridad de los políticos de distintas orillas están al máximo.
De hecho, en las últimas horas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez hizo una grave denuncia: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, señalando información sobre un presunto plan de las disidencias de las Farc para atentar contra él y varios políticos locales como la concejala Claudia Carrasquilla y el concejal Andrés Tobón.