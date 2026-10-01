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Contrato de los Gripen sigue en el aire: Gobierno revisa compra para reemplazar los Kfir

La información fue confirmada por el mayor general Juan Jaime Martínez, comandante de la Fuerza Aérea.

  • Colombia firmó un contrato con Suecia para la compra de 17 aviones de combate Saab 39 Gripen (15 monoplazas de la versión E y dos biplazas de la versión. Foto: AFP
    Colombia firmó un contrato con Suecia para la compra de 17 aviones de combate Saab 39 Gripen (15 monoplazas de la versión E y dos biplazas de la versión. Foto: AFP
El Colombiano
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hace 24 minutos
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El contrato para la adquisición de los 17 aviones Gripen destinados a reemplazar la actual flota de Kfir de la Fuerza Aérea (FAC) continúa bajo revisión del Gobierno, pese a que el acuerdo con la compañía sueca Saab ya fue firmado.

Así lo confirmó el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, comandante de la FAC, quien explicó que en este momento se evalúan diferentes aspectos de la negociación.

Según el oficial, cualquier modificación o decisión relacionada con el contrato estará en manos del Gobierno nacional.

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