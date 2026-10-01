Contrato de los Gripen sigue en el aire: Gobierno revisa compra para reemplazar los Kfir

El contrato para la adquisición de los 17 aviones Gripen destinados a reemplazar la actual flota de Kfir de la Fuerza Aérea (FAC) continúa bajo revisión del Gobierno, pese a que el acuerdo con la compañía sueca Saab ya fue firmado.

Así lo confirmó el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, comandante de la FAC, quien explicó que en este momento se evalúan diferentes aspectos de la negociación.

Según el oficial, cualquier modificación o decisión relacionada con el contrato estará en manos del Gobierno nacional.

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