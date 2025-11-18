¿Por qué Colombia pagó hasta un 55% más que Tailandia por los mismos aviones Gripen de la sueca Saab?

La compra de 17 aviones de combate Gripen JAS 39 E/F por parte del gobierno de Gustavo Petro a la compañía sueca Saab ha generado un intenso debate, al considerarse una de las adquisiciones más ostentosas de los últimos años. Según la compañía, el valor del pedido asciende a 3.135 millones de euros (aproximadamente 16,5 billones de pesos) con entregas planeadas entre 2026 y 2032.
El presidente Petro ha defendido la compra argumentando que permitirá “obtener tecnología de defensa avanzada” y reemplazar la flotilla obsoleta de aviones Kfir, fabricados en los años 80 en Israel y que ya cumplieron su periodo de vida útil.
Esta adquisición ha generado críticas de varios precandidatos presidenciales: Abelardo De la Espriella solicitó a Estados Unidos vetar la compra, alegando que estos aviones utilizan motores General Electric F414, de fabricación estadounidense. Esto significa que EE. UU., a través de su legislación —específicamente el International Traffic in Arms Regulations (ITAR)—, tiene la potestad de negar, imponer condiciones o restringir la exportación de repuestos a Colombia si Saab no cuenta con los permisos necesarios.