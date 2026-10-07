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Abelardo endurece la austeridad: viajes al exterior “económicos” y bajo el aval de Presidencia

La directriz ordena privilegiar los encuentros virtuales, exige autorización previa para las comisiones al exterior y obliga a que los recursos no utilizados sean reintegrados al Estado.

  • El lineamiento quedó estipulado en una circular del Dapre. Foto: Presidencia
    El lineamiento quedó estipulado en una circular del Dapre. Foto: Presidencia
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 39 minutos
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Bajo el lema de “austeridad”, el Gobierno Nacional puso en marcha nuevas medidas de control del gasto público. A través de la Circular 06, firmada por la Presidencia, se impartieron instrucciones a ministros, directores de departamentos administrativos y demás entidades que reciben recursos del Presupuesto General para reforzar las políticas de “poco gasto”.

La directriz, emitida tras la presentación y aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, insiste en la necesidad de limitar los gastos asociados a viajes oficiales y actividades de publicidad, en línea con las disposiciones vigentes sobre disciplina fiscal.

Uno de los principales cambios consiste en que las entidades deberán dar prioridad a reuniones, encuentros y eventos virtuales antes de tramitar desplazamientos físicos de servidores públicos.

Los viajes

Según el documento, los viajes deberán ser mínimos, estar plenamente justificados y demostrar una relación directa con las funciones del funcionario que los realice.

Además, las comisiones al exterior requerirán una autorización previa del Despacho Presidencial. En últimas, con esta medida, lo que busca ejercer Casa de Nariño es un mayor control sobre los desplazamientos internacionales financiados con recursos públicos.

Es más, la circular establece criterios de austeridad para la compra de tiquetes aéreos. Las entidades deberán adquirir las opciones más económicas disponibles que cumplan con las necesidades del servicio y evitar gastos que no resulten estrictamente necesarios.

Otro de los puntos señalados por la Presidencia tiene que ver con los recursos asignados a las comisiones. Los funcionarios estarán obligados a reintegrar los saldos que no sean utilizados durante sus desplazamientos, con el fin de evitar sobrecostos o desembolsos injustificados.

Las instrucciones fueron dirigidas a todas las entidades receptoras de recursos del Presupuesto General de la Nación y se suman a las medidas de austeridad contempladas en normas previas citadas por el Gobierno, entre ellas la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2345 de 2023.

Con la expedición de esta circular, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca contener el gasto administrativo de cara a la vigencia presupuestal de 2027 y reforzar los controles sobre los viajes oficiales y el uso de recursos públicos.

Esta directriz, además, se conoce en medio de los cuestionamientos que han surgido en medio del viaje a Francia de la primera dama, Ana Lucía Pineda, por los gastos que este le habría generado al erario.

No obstante, ella salió al paso de las críticas y aseguró que pagó “todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”.

Lea también: “Usted lastimó a las Fuerzas Militares, haga el favor se retira”: senador echó del Congreso a exministro de Salud de Petro

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consisten las nuevas medidas de austeridad fijadas en la Circular 06 de 2026?
La Circular 06 establece restricciones al gasto público, exigiendo priorizar eventos virtuales sobre desplazamientos presenciales, limitar comisiones de servicio, adquirir tiquetes aéreos económicos y exigir la devolución de saldos de viáticos no ejecutados.
¿Qué requisitos deben cumplir las comisiones internacionales de funcionarios públicos?
Toda comisión o desplazamiento al exterior requerirá de forma obligatoria la autorización previa del Despacho Presidencial. Además, las comisiones deben ser mínimas, estar plenamente justificadas y guardar relación directa con las funciones del servidor.
¿Qué deben hacer los funcionarios con los saldos de dinero no ejecutados en sus viajes?
Los servidores públicos están obligados a reintegrar a la entidad los saldos de dinero no utilizados durante sus comisiones oficiales, con el propósito de evitar sobrecostos o desembolsos injustificados de recursos del Estado.
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