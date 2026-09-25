Tras llamado del gobernador, Cornare explica que demoras se deben a trámites pendientes de la Gobernación

Recientemente, durante una rueda de prensa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que dos importantes proyectos viales del Oriente antioqueño no han podido avanzar por los trámites ambientales que debe realizar la autoridad ambiental de la región, la corporación autónoma Cornare.
“Aprovecho esta oportunidad para pedirle a Cornare que por favor nos ayude, que no nos molesten más con esos trámites” dijo el mandatario en esa oportunidad.
Días después, la corporación respondió explicando el avance en los trámites ambientales. Según informaron, en el último año la corporación atendió las solicitudes de la Gobernación y realizó 13 mesas técnicas para revisar estudios, resolver inquietudes y definir los requerimientos de cada iniciativa en el territorio. Recordaron que el estado de avance varía de un proyecto a otro.
Entérese: Las dos vías que sacarán al Oriente antioqueño a las autopistas 4G