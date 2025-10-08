Misael Cadavid pagó campaña política con plata de los contratos que firmó con el Área Metropolitana: fiscal

A punta de montos pequeños y otros no tan pequeños, los implicados en un presunto entramado corrupto con Misael Cadavid a la cabeza, les habrían arañado $2.481 millones a seis contratos ejecutados con dineros públicos durante la pasada administración de Juan David Palacio en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín.
La mayoría de esos contratos fueron entregados a dedo, sin licitaciones ni concursos públicos, y sin el lleno de los requisitos de la contratación pública, según dijo ayer el fiscal del caso durante la audiencia en la que una jueza avaló la captura e imputación de cargos por interés indebido y peculado por apropiación contra Cadavid, el también bombero Elkin de Jesús González y la funcionaria del AMVA María Yaneth Rúa.
La diligencia para definir si les dictan a los procesados medida de detención intramural mientras avanza el proceso, fue citada para este miércoles a partir de las 7:30 a.m.