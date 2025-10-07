Misael Cadavid, el jefe de bomberos capturado: ¿también eslabón en negocio de Afinia?

Solo en uno de los contratos por los que ayer fue capturado Misael Cadavid Jaramillo, el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, la Fiscalía investiga un presunto detrimento que resulta escandaloso, pues de un valor total de $4.000 millones se habría embolsillado, según los investigadores, $3.000 millones, o sea tres cuartas partes.
Pero lo capturan no solo por este contrato. El presunto peculado por apropiación, por el que le tocará responder, tiene que ver con contratos por más de $17.000 millones con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.
Además, sería solo la punta del iceberg. Ha sido también mencionado por testigos como el presunto articulador de una red de contactos dentro de la negociación que se habría dado para “vender” la gerencia y la contratación en Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica, también durante la administración Quintero (2020-2023).
La aprehensión se produjo este lunes, en una redada sorpresa, cuando Cadavid estaba en su consultorio, y aparte la Fiscalía dictó captura contra otras cinco personas más involucradas en el caso: tres de ellas ex funcionarias del AMVA, dos ex subdirectoras ambientales, Ana María Roldán y Diana María Montoya, y María Yaneth Rúa, que habría sido la supervisora de los contratos. Y otros dos de bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona, el tesorero, y Elkin González, representante de la entidad.
Hace tiempos que las autoridades venían trabajando sobre estos temas. De hecho, de la sede de los bomberos de Itagüí se habían llevado varios componentes tecnológicos en busca de pruebas. Esa diligencia se realizó hace varios meses, aunque se mantuvo bajo absoluta reserva. Algunas versiones indican que los agentes se centraron en dos computadores, discos duros y papelería. El propio Cadavid le confirmó a este medio que sí ocurrió la visita, pero aseguró que no fue un allanamiento; además, que lo que pidieron fueron varias memorias USB.
“Se los llevaron y a los pocos días los devolvieron”, dijo una fuente dando a entender que esto ocurrió por el tiempo preciso como para sacar copias espejo de los archivos digitales.