Indagan 15 posibles casos de corrupción en la alcaldía de Medellín: la información la dio el propio Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aceptó que en su administración se han iniciado quince procesos contra funcionarios por presunta corrupción e indicó que su política ha sido y será la de tener cero tolerancia con estos episodios.

“Aquí no vamos a tolerar la corrupción, venga de donde venga. Estamos dando ejemplo, no solo es denunciar la corrupción anterior. La lucha más importante es cuando se ejerce dentro del propio gobierno”, dijo el mandatario este martes durante un acto de conmemoración del Día Nacional Contra la Corrupción.

El alcalde no dio más detalles acerca de los hechos, ni de los implicados o las dependencias donde se originaron las indagaciones. Tampoco acerca de los avances o el estado actual de los procesos.

Sin embargo, EL COLOMBIANO indagó con otras fuentes del Distrito y estableció que varios de los casos tienen que ver con corregidores e inspectores que habrían cometido irregularidades en su función de control territorial y gestión urbana.

“No podemos dar detalles porque la Fiscalía está indagando y se podrían afectar los procesos, le dijo un funcionario a un periodista de este medio de comunicación.

Lo que sí es seguro es que uno de los casos es el que fue publicitado en febrero de este año, cuando fue declarado insusbsistente el corregidor de Santa Elena, Giovanny Alzate González.

Entre las conductas que indagan sobre Alzate habría denuncias acerca de procesos presuntamente engavetados por este o fallos donde se pone en duda que la actuación suya habrían favorecido intereses de privados e infringido normas legales.

La ceremonia del Día Nacional Contra la Corrupción tuvo lugar en el auditorio Fundadores de la Universidad Eafit y contó también con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Allí, Gutiérrez sostuvo que la lucha contra este flagelo debe ser frontal y sin excepciones, y advirtió que cualquier funcionario de su gabinete que incurra en irregularidades será retirado de inmediato y denunciado penalmente.