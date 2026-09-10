EN VIVO: Avanza audiencia de imputación a Miguel Quintero por corrupción: Fiscalía dice que cobraron comisión del 15%

Las conductas tienen que ver con el rol que ellos habrían cumplido en un presunto entramado para controlar la contratación en el AMVA y cuyo modelo se habría replicado además en Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano.

Se prevé que el ente de acusación formalice la imputación de cargos contra ellos por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación.

La Fiscalía convocó también al exdirector financiero del Área, Álvaro Alonso Villada García; a Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la misma entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de la capital antioqueña, así como a Sebastián Ortega, el hijo de un influyente político de Bello.

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Después de tres citas fallidas con la justicia para la lectura de imputación de cargos por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) contra Miguel Quintero, en la tarde de este jueves, 10 de septiembre, el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, está citado a audiencia con ese propósito.

Inicialmente, la imputación estaba prevista para el pasado 3 de agosto, pero el delegado de la Fiscalía pidió que se postergara con el propósito de dar tiempo para preparar bien el texto. Después, el 25 de agosto fue la defensa de Villada la que hizo la solicitud y el pasado primero de septiembre hubo otro motivo por el cual no se pudo hacer.

Resulta que la diligencia estaba planeada de manera virtual a partir de las 2:10 p.m. en el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías, pero como la titular de ese despacho tenía una incapacidad médica, fue redireccionada al Juzgado 39.

Allí, apenas comenzando la actuación, el abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, planteó la posibilidad de que se configurara un “vicio” que podría redundar en una posible ilegalidad posterior, debido a una norma reciente que indica que cuando una audiencia es programada, no urgente, y no se hace, debe ser reprogramada en el mismo juzgado.

La juez 39 dio por válida esa argumentación y en consecuencia devolvió el asunto al Centro de Servicios Judiciales de Medellín, el cual dio el día de hoy a partir de las 2:30 pm. como nueva fecha en el Juzgado 27 Penal.

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Aquí le presentamos el minuto a minuto de esta diligencia:

2:30 p.m.. De manera puntual, la oficial principal del Juzgado 27 Penal comienza la diligencia con el respectivo llamado para verificar la comparecencia de todas las partes. Aunque el abogado Santiago Trespalacios anunció que Miguel Quintero estaba presente, este no se presentó frente a la cámara en un primer momento, como sí los hicieron las otras personas que serán imputadas.

3:10 p.m. Luego, con el inicio formal de la audiencia y ante el llamado director del juez, Quintero aparece ante cámaras dando sus datos de identificación personal.

3:18 p.m. La delegada de la Fiscalía comienza su intervención diciendo que los cuatro indicados “podrían ser partícipes” en los delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.

La fiscal indica que las actuaciones de los indiciados se refieren a seis contratos por un monto de $17.656 millones entre el AMVA y los bomberos de Itagüí para reducir la exposición al riesgo de las comunidades frente a la pandemia del Covid-19, y la asistencia a los cuerpos de bomberos del Área Metropolitana.

Asegura que habrían cobrado una comisión del 15% del valor total de los contratos.