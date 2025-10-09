Ya hay ponencia y fecha para el fallo final que define el futuro de la reforma pensional en la Corte

La reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro está a punto de enfrentar su examen más decisivo.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, radicó esta semana su ponencia de fallo sobre la Ley 2381 de 2024, la iniciativa que rediseña el sistema de pensiones en Colombia y que fue demandada por la senadora Paloma Valencia.

El debate en la Corte se realizará el martes 14 de octubre, fecha en la que los magistrados discutirán si los vicios de trámite detectados en el Congreso fueron o no subsanados durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.

De esa conclusión depende el futuro de una de las reformas más importantes —y polémicas— de este cuatrienio.

Según fuentes del alto tribunal, la ponencia de Ibáñez ya está circulando internamente y será analizada por los nueve magistrados de la Sala Plena, en medio de un ambiente de alta tensión institucional y con el país atento al fallo.