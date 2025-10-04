Recusan al magistrado Héctor Carvajal para que se aparte del debate de la reforma pensional, ¿qué significa?

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó formalmente una recusación contra el magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Alfonso Carvajal Londoño.
El objetivo de esta acción es que el magistrado sea apartado de la discusión y votación sobre la exequibilidad de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), cuyo destino final se definirá en las próximas semanas en el alto tribunal.
La recusación fue presentada el 4 de octubre de 2025, a pesar de que la demanda inicial de inconstitucionalidad, también presentada por Valencia, fue radicada casi un año antes del nombramiento de Carvajal.
La figura de la recusación busca garantizar la imparcialidad de los jueces en un proceso. En este caso, la causa invocada por la senadora Valencia es que Carvajal ”ha conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.