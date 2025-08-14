Corte Suprema condenó al general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, fue hallado responsable del delito de tráfico de influencias en servidor público. La decisión se basa en pruebas que demuestran su intervención indebida para frenar la captura del empresario cordobés Luis Gonzalo Gallo.
De acuerdo con la investigación, Palomino López pidió a la fiscal del caso suspender la captura de Gallo Restrepo, invocando a la supuesta importancia social del investigado y sus vínculos con altos dirigentes nacionales.