Superindustria multa a Almacenes Éxito por irregularidades en precios y promociones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, sancionó a Almacenes Éxito S.A. con una multa de $691.456.512 por vulnerar los derechos de los consumidores.
La decisión se tomó luego de las visitas de inspección realizadas en los establecimientos Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de la empresa, los días 18 de julio y 16 de septiembre de 2024.
