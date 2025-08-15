x

Superindustria multa a Almacenes Éxito por irregularidades en precios y promociones

La multa se da tras inspecciones en tiendas y página web que revelaron irregularidades en precios, promociones y cobros indebidos de garantías. Los detalles.

    La decisión se tomó luego de las visitas de inspección realizadas en los establecimientos Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de la empresa. Foto: Jaime Pérez
El Colombiano
hace 15 horas
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, sancionó a Almacenes Éxito S.A. con una multa de $691.456.512 por vulnerar los derechos de los consumidores.

La decisión se tomó luego de las visitas de inspección realizadas en los establecimientos Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de la empresa, los días 18 de julio y 16 de septiembre de 2024.

Puede leer: Centroamérica sigue comprando empresas en Colombia: Primax, Éxito, Wingo y La Fazenda son algunas

Falta de información clara sobre precios

Entre las infracciones, la SIC identificó que los precios totales de los productos no estaban señalizados de forma visible, lo que dificultaba la comparación de opciones y la toma de decisiones de compra informadas.

Cobros adicionales para garantías no permitidos

Se detectó que Almacenes Éxito exigía la tirilla de pago, factura o documento equivalente para hacer efectiva la garantía legal, imponiendo una carga no prevista por la normativa a los consumidores, tanto en un establecimiento físico como en la tienda virtual.

Entérese: Grupo Éxito registra su mejor semestre en una década con utilidades de $240.000 millones

Promociones con información incompleta generan confusión

Según la SIC, las ofertas no indicaban el número de productos ni los incentivos disponibles, afectando la decisión de compra y creando confusión en los clientes sobre los términos de acceso a las promociones.

Ausencia de aviso sobre vueltas correctas en cajas

La falta de exhibición del aviso sobre disponibilidad de vueltas exactas en las cajas registradoras pudo ocasionar que los consumidores recibieran menos cambio del correspondiente, afectando negativamente su experiencia de compra.

“Es importante destacar que, en el caso de Almacenes Éxito, existen antecedentes en la autoridad por infracciones al régimen de protección al consumidor, por lo que el historial de reincidencia fue un factor determinante en la dosimetría de esta sanción”, indicó la Superindustria.

Le interesa: Grupo EPM, D1 y Postobón, las empresas más poderosas de Colombia: ranking de Supersociedades

La autoridad indicó que busca garantizar la transparencia y proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas comerciales que puedan generar confusión o perjuicio económico.

Utilidad para la vida