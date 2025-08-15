“Ni una sola vez obtuve una respuesta positiva”: Bruce Mac Máster explica por qué Petro no fue al congreso de la Andi

La relación entre el gremio de empresarios y el Gobierno de Gustavo Petro atraviesa quizá su peor momento. Tras la revelación de EL COLOMBIANO sobre la decisión de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) de no invitar al presidente a su evento anual más importante, el 10º Congreso Empresarial Colombiano, Bruce Mac Máster confirmó que fue el propio mandatario quien solicitó no ser citado al encuentro.

Este viernes, a través de su cuenta de X, Mac Máster detalló que intentó en múltiples ocasiones establecer un Acuerdo Nacional con el presidente Petro, pero que nunca recibió respuesta por parte de este.

“Debo reconocer que es cierto lo que dice el presidente Petro cuando escribe que fui varias veces a su oficina a proponerle que propiciaríamos conjuntamente un Acuerdo Nacional. También le escribí varias veces. Ni una sola vez obtuve una respuesta positiva, nunca logramos avanzar, porque nunca me respondía”, afirmó el dirigente gremial.

