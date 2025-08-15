Expectativa por la cumbre de Trump y Putin en Alaska: las exigencias de cada uno y el papel de Ucrania en la negociación

La cumbre histórica entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin plantea interrogantes sobre qué esperan el uno y el otro de la reunión sobre la guerra en Ucrania, y qué teme Kiev.
Putin pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno. Actualmente, controla aproximadamente una quinta parte del territorio.
Trump hizo la invitación por sugerencia del propio líder ruso, pero el presidente estadounidense se ha mostrado a la defensiva y ha advertido que la reunión podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede.
Los dirigentes europeos estarán pendientes de cada palabra y gesto.