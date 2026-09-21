Regresan los cortes de agua a Medellín: ahorro se quedó pequeño y embalses otra vez están bajando

Esta semana, varios barrios de Medellín volverán a tener cortes de agua en medio de la sequía que golpea a la ciudad.

En un nuevo informe sobre la situación de los embalses entregado este lunes, Empresas Públicas de Medellín (EPM) destacó que, pese a que el ahorro ciudadano se ha mantenido, las metas no se han cumplido y las lluvias que se esperaban la semana pasada fueron menores a lo estipulado.

La situación más crítica continúa siendo la del embalse de Piedras Blancas, que abastece a gran parte del nororiente y el centroriente de Medellín.

En menos de una semana, este cuerpo de agua pasó de un nivel del 91,8% el pasado 14 de septiembre a un 76,8% este lunes.

Para este embalse, la meta de ahorro era de 92 litros por hogar y la semana pasada solo se ahorraron 16 litros; es decir, un 17% de lo que se necesitaba.

En el embalse La Fe, que abastece a gran parte del sur del Valle de Aburrá y de Medellín, la meta de ahorro también se quedó corta. De un ahorro necesario de 70 litros diarios por hogar, solamente se dejaron de consumir 12 litros y el embalse llegó a un 68,5% de su nivel este lunes.

Finalmente, en Riogrande, también de una meta de 70 litros diarios, solamente se ahorraron 6 litros diarios por hogar y el embalse está en el 52,19% de su capacidad.

En medio de este panorama, EPM anticipó que deberán restablecerse las interrupciones nocturnas en el servicio, buscando darle mayor margen de maniobra al sistema para el momento más severo de El Niño.

Los barrios que estarán incluidos en estas interrupciones están ubicados en los comunas 1, 3, 4, 8, 9 y 10 y funcionarán un día de por medio de acuerdo a dos esquemas organizados por EPM.

Las interrupciones comenzarán a partir de este martes 22 de septiembre y se mantendrán durante una semana, dependiendo de cómo se comporten el ahorro y el clima.

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