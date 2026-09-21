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Tormenta tropical Polo frente a México: podría convertirse en huracán

El sistema registra vientos de 65 km/h y el Centro Nacional de Huracanes prevé un rápido fortalecimiento. Michoacán, Colima y Jalisco podrían recibir lluvias intensas hasta este jueves.

  • La tormenta tropical Polo se formó frente al suroeste de México y mantiene su desplazamiento sobre el océano Pacífico. FOTO: Centro Nacional de Huracanes.
    La tormenta tropical Polo se formó frente al suroeste de México y mantiene su desplazamiento sobre el océano Pacífico. FOTO: Centro Nacional de Huracanes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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La tormenta tropical Polo se formó el domingo por la noche frente al suroeste de México y, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, podría fortalecerse rápidamente durante los próximos días hasta alcanzar la categoría de huracán.

Polo registraba vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora y avanzaba hacia el este-noreste a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora.

Los pronósticos indican que este martes podría girar hacia el este y que el miércoles realizaría un giro pronunciado para tomar rumbo hacia el norte y noroeste.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que Polo se intensifique rápidamente y que llegue a convertirse en un huracán de categoría 3 o superior a mediados de esta semana.

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La tormenta se encontraba a unos 435 kilómetros al sur de Manzanillo, México, y a una distancia similar al suroeste de Zihuatanejo.

Aunque Polo se encontraba frente a las costas mexicanas, el pronóstico contempla lluvias intensas en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco hasta este jueves.

Por ahora, el sistema mantiene su trayectoria sobre el océano, mientras las autoridades meteorológicas siguen su evolución y posibles cambios en su intensidad y desplazamiento.

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La actividad tropical también se extendió a otras zonas. El domingo se formó la tormenta tropical Fay en el norte del océano Atlántico. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y estaba ubicado a unos 620 kilómetros al suroeste de las Azores.

Fay se encontraba cerca de alcanzar fuerza de huracán, aunque los pronósticos apuntaban a que posteriormente comenzaría a debilitarse.

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En el Pacífico también se formó la tormenta tropical Odalys, ubicada a unos 2.170 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California. Tenía vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se esperaba que pudiera convertirse en huracán aproximadamente durante el día siguiente.

La evolución de estos sistemas continuará bajo vigilancia del Centro Nacional de Huracanes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la tormenta tropical Polo y dónde se formó?
Polo es una tormenta tropical que se formó el domingo por la noche frente al suroeste de México. Se ubicaba a unos 435 kilómetros al sur de Manzanillo y tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h.
¿La tormenta tropical Polo se convertirá en huracán?
El Centro Nacional de Huracanes prevé que Polo se fortalezca rápidamente y pueda convertirse en un huracán de categoría 3 o superior a mediados de la semana.
¿Qué estados de México podrían tener lluvias por Polo?
Se pronostican lluvias intensas en Michoacán, Colima y Jalisco hasta este jueves, mientras la tormenta tropical Polo continúa desplazándose frente a las costas mexicanas.
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