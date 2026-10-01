El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal está en el aire tras su salida de su selección, ¿a qué sanción se expone?

El futuro de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa está en el aire luego de que el delantero estrella abandonara la concentración de la Seleçao en la víspera del partido de este jueves contra Dinamarca, tras anunciar el seleccionador Jorge Jesús que no sería titular. Ronaldo, 41 años, anunció a última hora del miércoles que había dejado el equipo, poco después de una rueda de prensa en la que Jesús confirmó que el cinco veces ganador del Balón de Oro quedaría fuera de su once inicial por segundo partido consecutivo. “Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional”, comenzó en un mensaje en Instagram. Lea: Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal en Dinamarca; ¿qué dijo el astro luso? “A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado”, continuó Ronaldo.

El astro portugués no disputó un solo minuto en el último juego de su selección, contra Noruega en Oslo, pese a haber calentado durante más de media hora. Sí capitaneó a su selección hace una semana en el debut triunfante en la Liga de Naciones contra Gales (1-0), pese a no marcar.

“Triste adiós”

Es habitual que los seleccionadores nacionales roten sus plantillas en estos partidos, que no tienen la misma importancia que un Mundial o una Eurocopa, pero parece que los motivos del enfado del futbolista con el técnico van más allá. “Ahora es momento de desear a Portugal y a todos mis compañeros lo mejor para el futuro, sin excepción”, concluyó Ronaldo un mensaje en el que parecía decir adiós definitivamente a la selección. El diario deportivo español Marca señaló que Jesús y el presidente de la federación portuguesa, Pedro Proença, siguieron a Ronaldo hasta el aeropuerto de Copenhague en un intento de convencerlo de que permaneciera con la selección, antes de que el jugador embarcara en su jet privado. “Triste adiós”, tituló en su portada A Bola, mientras que el otro gran diario deportivo portugués, Récord, recordó que Ronaldo “se arriesga a seis meses de suspensión por abandonar el equipo nacional”. También, el Código Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y el Código Disciplinario de la FIFA establecen Multas financieras por faltas graves a los deberes de conducta e indisciplina en convocatorias oficiales. Incluso, podría perder de forma definitiva la opción de portar el brazalete o integrar futuras listas en caso de un eventual retorno; además de la prohibición de jugar con su club durante la fecha FIFA. Siga leyendo: Video | ¡Como en los viejos tiempos! Cristiano Ronaldo anotó su gol 979 con un salto sostenido en una nueva victoria de Al-Nassr Jorge Jesús insistió a primera hora del miércoles en que no había ningún conflicto entre él y Ronaldo, aunque el técnico de 72 años —nombrado seleccionador en julio— reconoció que su capitán estaba decepcionado por haberse quedado en el banquillo contra Noruega. La noticia desató una oleada de memes en las redes sociales y una furiosa reacción de la hermana de Ronaldo, Elma Aveiro. “No merecen tener lo mejor de nada”, dijo sobre el pueblo portugués en Instagram. “Somos envidiosos, despreciativos e ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que nos definía en la era del fútbol previa a CR7”.

“Nada para hacer un drama”

El partido en Oslo fue el primero desde noviembre de 2024 que Ronaldo no jugaba con Portugal sin estar lesionado o sancionado. “No hubo absolutamente ningún incidente”, insistió Jesús a los periodistas tras aquel encuentro que acabó con la victoria lusa por 2-1. “Cualquier jugador, y yo también fui jugador... cuando pasas 20 o 30 minutos calentando y luego no sales... nadie está contento con eso”, dijo el miércoles. “Como entrenador decidí no sacarlo. No es nada para hacer un drama”, insistió el técnico, que dirigió a Ronaldo en el club saudita Al-Nassr durante un año, antes de asumir el cargo de seleccionador. “La preparación para los dos partidos contra Dinamarca y Noruega (el domingo) continúa según lo previsto con los 24 jugadores restantes”, señaló la federación portuguesa tras la marcha de Ronaldo. Jesús anunció que el delantero titular contra Dinamarca sería el jugador del AC Milan Gonçalo Ramos, autor del gol de la victoria en Noruega.

“Probablemente” su última temporada

Y sobre Ronaldo dijo: “Si lo necesito, saldrá. Si no lo necesito, no saldrá”. Ronaldo, máximo goleador de Portugal y el jugador con más internacionalidades, con 146 goles en 234 partidos, anunció recientemente que esta temporada sería “probablemente” su “último año en el fútbol”. El exdelantero de Sporting, Manchester United, Real Madrid y Juventus debutó con la selección a los 18 años en 2003. Al año siguiente jugó en la selección portuguesa que perdió la final de la Eurocopa 2004 como anfitriona ante Grecia. Posteriormente alcanzó las semifinales del Mundial en 2006 y capitaneó a su país hacia el título de la Eurocopa en 2016. También ganó dos Ligas de Naciones (2019 y 2025), pero no logró resultados destacados con Portugal en los Mundiales. En el último, en Norteamérica, la selección lusa fue eliminada por España (1-0) en octavos de final. “Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque “Trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca. Hablé de esto con él. Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal”, recordó Jesús. “Me dijo lo siguiente: ‘Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador’. Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas