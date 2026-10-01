El futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal está en el aire tras su salida de su selección, ¿a qué sanción se expone?

El futuro de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa está en el aire luego de que el delantero estrella abandonara la concentración de la Seleçao en la víspera del partido de este jueves contra Dinamarca, tras anunciar el seleccionador Jorge Jesús que no sería titular.
Ronaldo, 41 años, anunció a última hora del miércoles que había dejado el equipo, poco después de una rueda de prensa en la que Jesús confirmó que el cinco veces ganador del Balón de Oro quedaría fuera de su once inicial por segundo partido consecutivo.
“Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional”, comenzó en un mensaje en Instagram.
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“A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado”, continuó Ronaldo.