“A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo”: Arturo Vidal sobre la situación de Ronaldo con Portugal

Si hay un jugador que rivalizó con Arturo Vidal en sus tiempos en Europa, principalmente en las noches de Champions League, fue Cristiano Ronaldo. El astro luso siempre estuvo en el ojo del huracán cuando enfrentó a clubes como Bayern Múnich, Juventus o Inter, en los cuales militó el chileno Vidal, siendo ambos protagonistas de importantes partidos.
Con el tiempo, Vidal fue sincero y siempre puso a Lionel Messi por encima de CR7 en la eterna discusión sobre quién es mejor entre ellos dos; sin embargo, ante la reciente situación que atraviesa el luso, Arturo se solidarizó con él. Al igual que Cristiano, “El Rey” sabe lo que es darle títulos a una nación que no tenía antes de él, como Ronaldo en Portugal y Vidal en el combinado chileno.