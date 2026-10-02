“A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo”: Arturo Vidal sobre la situación de Ronaldo con Portugal

Con el tiempo, Vidal fue sincero y siempre puso a Lionel Messi por encima de CR7 en la eterna discusión sobre quién es mejor entre ellos dos; sin embargo, ante la reciente situación que atraviesa el luso, Arturo se solidarizó con él. Al igual que Cristiano, “El Rey” sabe lo que es darle títulos a una nación que no tenía antes de él, como Ronaldo en Portugal y Vidal en el combinado chileno.

Si hay un jugador que rivalizó con Arturo Vidal en sus tiempos en Europa, principalmente en las noches de Champions League , fue Cristiano Ronaldo . El astro luso siempre estuvo en el ojo del huracán cuando enfrentó a clubes como Bayern Múnich, Juventus o Inter, en los cuales militó el chileno Vidal, siendo ambos protagonistas de importantes partidos.

“Lo de Cristiano es una vergüenza. Un jugador como Cristiano está entre los cuatro mejores jugadores de la historia. Cada uno los pondrá primero, segundo, tercero, como quiera. Pero es uno de los mejores de la historia y que salga así de la selección es muy feo. Y más cuando él dio una entrevista, dijo lo que estaba pasando, dijo cuáles eran las opciones y que después el entrenador salga a decir eso... creo que lo deja muy mal parado al entrenador. Se equivoca mucho en cómo lo hace”, mencionó vía stream Arturo Vidal.

El histórico mediocampista astral que supo dejar el nombre de su país en lo más alto del fútbol reconoce a Ronaldo como una parte importante de este deporte. Quizá, compartir algunas cualidades con el “Bicho” hace que pueda simpatizar más con el máximo anotador de la historia del fútbol. Ambos jugadores son mayores de 39 años y continúan compitiendo, principalmente, para agigantar su leyenda.

“A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es un jugador que le ha dado todo a Portugal, que lo puso entre las mejores selecciones del mundo. Un jugador así no puede salir así de la selección. Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera. Porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel. Todo el apoyo a Cristiano. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas”, afirmó Arturo.

Vidal, al igual que Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Marcelo Díaz y los demás jugadores de la selección chilena bicampeona de América en 2015 y 2016, recibe constantemente el cariño del pueblo astral por las gestas obtenidas y la buena participación en los mundiales de 2010 y 2014, por eso menciona temas como la protección y el respeto a la leyenda de CR7 en su país.

En cuanto a culpas se trata, Vidal es claro con su pensamiento y apunta a Jorge Jesús, técnico de Portugal, como el principal responsable. El “Rey” recalca que no era necesario imponer a toda costa a Cristiano en el equipo, no obstante, la situación pudo tener un manejo mejor, según el chileno.

“Nadie dice que Cristiano Ronaldo tenía que jugar todos los minutos con la selección de Portugal, pero no se le puede tratar como uno más. Porque nunca será uno más. Las formas, señoras y señores. Las formas siempre serán importantes. Y Jorge Jesús no supo cuidar y gestionar a la máxima leyenda portuguesa de todos los tiempos”, culminó.

Arturo Vidal por el momento continúa como profesional vistiendo los colores del equipo de sus amores: Colo-Colo. A sus 39 años sigue vigente y no piensa retirarse de la selección de Chile, al menos en el corto plazo.

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