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Video | Falta ‘criminal’ generó expulsión de Santiago Ascacibar de Boca Juniors, pero a terna colombiana le llueven críticas

La terna era liderada por Carlos Betancour y en el VAR estuvo Nicolás Gallo.

  • El duelo entre Barcelona de Ecuador y Boca Juniors de Argentina terminó 1-0 a favor del local, pero hay mucha polémica por las decisiones de la terna arbitral colombiana. FOTO TOMADA X @BarcelonaSC
    El duelo entre Barcelona de Ecuador y Boca Juniors de Argentina terminó 1-0 a favor del local, pero hay mucha polémica por las decisiones de la terna arbitral colombiana. FOTO TOMADA X @BarcelonaSC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 11 minutos
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El duelo entre Barcelona de Ecuador y Boca Juniors de Argentina por la Copa Libertadores tuvo dos expulsados (uno de cada lado), pero al parecer pudieron ser más y por ello, tanto el árbitro como Carlos Betancour como el VAR Nicolás Gallo, están recibiendo críticas por su desempeño.

Aunque el juego tuvo dos expulsados, Milton Céliz por el local y Santiago Ascacibar del visitante, en la acción de Tomás Aranda tan solo se mostró una amarilla y el VAR no le hizo el llamado para que revisara la acción que, para los expertos, era de sanción con expulsión.

El duelo, que se disputó en territorio ecuatoriano tuvo, según los especialistas en tema arbitral, varios retos y los colombianos no aplicaron el reglamento como está estipulado, por lo que han sido cuestionados por sus decisiones.

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En la primera expulsión de Santiago Ascacibar a los 33 minutos, el llamado del VAR estuvo acertado ya que el jugador de Boca Juniors cometió la infracción contra el jugador rival cuando ya estaba en el suelo, y le lanzó una patada en la cabeza.

Nicolás Gallo llamó a Betancur, quien tras revisar el video determinó la expulsión del xeneize por agresión sin balón al rival, lo que se define en el reglamento como conducta violenta.

Pero antes de esa acción, Gallo omitió el llamado en el arranque del compromiso en una falta de Tomás Aranda que fue con los taches arriba, contra un rival, y tan solo recibió tarjeta amarilla, a pesar de ser una falta con fuerza excesiva contra Jhonny Quiñónez.

El juego que terminó a favor del local con el gol de Héctor Daniel Villalba a los 73 minutos, le permitió al Barcelona sumar sus primeros tres puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores. En su zona el líder es Universidad Católica con seis puntos, seguido de Boca Junior, también con 6 unidades y Cruzeiro que registra también 6 puntos, pero a falta del duelo entre Universitario y Cruzeiro que será este miércoles.

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