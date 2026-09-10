Las seis misiones claves que Abelardo le encomendó al vicepresidente José Manuel Restrepo, ¿de qué se trata?

Durante varios meses ha estado en incógnita las funciones particulares que cumplirá José Manuel Restrepo, vicepresidente, sobre todo por las comparaciones con su antecesora, Francia Márquez. Sin embargo, el gobierno de De la Espriella ya dejó definidas, mediante decreto, unas directrices específicas que deberá cumplir el funcionario y que establecen cuál será su papel dentro de la actual administración.
Se trata de una ampliación considerable de las funciones de esta figura dentro de la estructura de la Rama Ejecutiva.
A través del Decreto 1373 del 9 de septiembre, firmado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, el Ejecutivo le confió al vicepresidente una misión general de coordinación entre varias instituciones.