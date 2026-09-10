Bogotá, en riesgo de apagón: MinHacienda advierte problemas para llevar energía a la capital

Bogotá enfrenta un riesgo de insuficiencia en el suministro de energía que podría agravarse durante el fenómeno de El Niño. La advertencia no apunta a una falta inmediata de generación, sino a la capacidad de las redes para transportar la energía que necesita la región central cuando aumenta el consumo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ya había explicado hace una semana que el problema está relacionado principalmente con las obras de transmisión que siguen pendientes. Según dijo a CityTv, el sistema no cuenta actualmente con capacidad suficiente para atender el crecimiento de la demanda en la región central. “Hoy no tenemos la capacidad de abastecer la región central para cumplir la demanda que estamos generando”, mencionó Galán. Entérese: Gremios respaldan nuevas medidas del Plan Energía Ya y piden acelerar acciones para evitar un apagón La preocupación del mandatario coincide con la advertencia más reciente hecha el 9 de septiembre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una intervención ante la Comisión Quinta: “Bogotá, señores, está cerca de un apagón. Está cerca por una razón, porque hay una línea de transmisión que tiene que venir de la costa hacia acá, que no ha podido pasar esa línea de transmisión. Son 1.000 kilómetros, tiene 1.000 consultas”, afirmó. El proyecto al que hizo referencia el ministro contempla infraestructura para transportar energía desde la costa Caribe hacia el centro del país. Gómez atribuyó parte de las dificultades a los trámites y consultas que han retrasado su desarrollo. Para Galán, la infraestructura disponible podría quedar corta en los momentos de mayor consumo, lo que aumentaría la presión sobre el suministro: “Cuando hay picos de demanda y no hay capacidad para cubrirla, existe un riesgo y es importante que esta discusión la demos con la nación y busquemos fórmulas”, agregó.

Gobierno prepara proyecto de $1,2 billones para evitar apagones

El ministro Gómez informó que el Ejecutivo llevará al Congreso un proyecto de ley con mensaje de urgencia para conseguir $1,2 billones. Los recursos serían destinados a financiar medidas relacionadas con el suministro de energía. “No vamos a dejar que el país se apague”, afirmó el ministro. Una de las medidas que ya puso el Gobierno es un plan de emergencia de liquidez para que las compañías puedan abastecerse de energía térmica. Lea más: MinHacienda anuncia proyecto de ley de urgencia para conseguir $1,2 billones ante El Niño

El ministro también cuestionó que los problemas actuales puedan atribuirse exclusivamente a la administración que lleva un mes en funciones. Y mencionó las gestiones de los exministros Irene Vélez y Edwin Palma: “La deuda de los 7 billones la tenemos que pagar nosotros. ¿Quién dejó que se llegara a ese dinero?”, señaló.

Desde la Alcaldía, Galán señaló que la ciudad respalda los pronunciamientos orientados a terminar las redes de transmisión pendientes y a promover nuevos proyectos relacionados con el suministro de energía: “Nos parecen importantes los pronunciamientos del gobierno y Energía Bogotá a nombre de la ciudad, planteando la necesidad de terminar las redes de transmisión de energía que están pendientes en Bogotá y trabajar en nuevos proyectos políticos en torno a la energía”, concluyó.

Air-e y las deudas que presionan a las generadoras

A la discusión sobre la infraestructura se suma la situación financiera de algunas empresas del sector. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, ha advertido sobre el impacto que tiene la situación de Air-e en el flujo de recursos hacia las generadoras térmicas. Según el gremio, Air-e mantiene una deuda de $2,1 billones con las generadoras térmicas. Castañeda señaló que en julio la cartera aumentó en $380.000 millones y aseguró que la empresa estaría dejando de pagar cerca del 20 % de la energía producida por estos generadores: “Le están dejando de pagar a los generadores térmicos casi el 20% de lo que producen”, dijo Castañeda. Le puede interesar: Fiscalía imputará a dos altos funcionarios de la intervención de Air-e liderada por el ministro Edwin Palma El ministro Gómez, además, planteó que los recursos del Sistema General de Regalías podrían utilizarse para modernizar las redes de transmisión. Su propuesta apunta a financiar obras de mayor escala, especialmente en regiones donde las condiciones ambientales someten la infraestructura a mayores exigencias: “¿Por qué no cogemos la plata de regalías y modernizamos las redes?”, preguntó ante la Comisión Quinta.

Gómez también rechazó que la respuesta a los problemas del sector sea nacionalizar el sistema eléctrico. En su lugar, defendió la participación del Congreso en la discusión sobre el modelo energético y pidió revisar el funcionamiento de las empresas públicas de energía, sus costos y sus niveles de eficiencia. “El papel de la Comisión Quinta en esta tarea de reflexionar sobre cuál debe ser el modelo energético es absolutamente vital”, concluyó.

El riesgo de racionamiento técnico por falta de redes