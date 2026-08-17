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Esta semana regresa el fútbol colombiano: ¿con qué partidos y cómo están los estadios?

La competencia volverá este miércoles sin dos estadios, que resultaron afectados.

  • Aunque, al parecer, no sufrió daños estructurales, el Pascual Guerrero fue uno de los estadios afectados por el terremoto y, por ahora, no se utilizará mientras le realizan un estudio. FOTO cortesía
    Aunque, al parecer, no sufrió daños estructurales, el Pascual Guerrero fue uno de los estadios afectados por el terremoto y, por ahora, no se utilizará mientras le realizan un estudio. FOTO cortesía
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 7 horas
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Después de varios días de suspensión por el terremoto que sacudió al país, la Liga BetPlay-2 volverá a tener acción este miércoles con dos encuentros que marcarán el reinicio del campeonato colombiano.

El balón volverá a rodar a las 4:00 p. m. en el estadio Cincuentenario, donde Águilas recibirá a Llaneros en un compromiso correspondiente a la fecha 4. Será el primer partido de la Liga desde el receso obligado por la emergencia que afectó a diferentes regiones del país. Dos horas más tarde, a las 6:00 p. m., el turno será para el estadio General Santander de Cúcuta, donde el equipo local recibirá a Internacional de Bogotá en un encuentro que estaba aplazado de la fecha 2.

De esta manera, la competencia comenzará a recuperar el calendario que quedó alterado por la suspensión de los partidos.

El viernes comienza la fecha 6

La programación continuará el viernes con el inicio de la fecha 6 de la Liga BetPlay, que tendrá como primer encuentro el duelo entre Jaguares y Boyacá Chicó, programado para las 4:05 p. m.

El sábado será el turno de Independiente Medellín, que recibirá a Cúcuta Deportivo a las 8:15 p. m., en uno de los compromisos más atractivos de la jornada.

Por su parte, Atlético Nacional volverá a la acción el domingo, cuando se enfrente a Fortaleza en el estadio El Campín de Bogotá. El compromiso está programado para las 2:00 p. m.

¿Qué pasa con la Copa BetPlay?

Mientras la Liga se pone nuevamente en marcha, todavía está pendiente la definición de los duelos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

Atlético Nacional tiene como rival a Deportivo Cali, mientras que Independiente Medellín deberá enfrentar a Deportivo Pasto. La programación de esos compromisos todavía está por establecerse.

El calendario del fútbol colombiano tendrá así que ajustarse después del receso generado por la emergencia, con varios encuentros pendientes de programación.

¿Cómo están los estadios?

Uno de los principales interrogantes tras el terremoto está relacionado con las condiciones de los escenarios deportivos. Hasta el momento, los casos reportados corresponden principalmente a cuatro estadios: el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el Palogrande de Manizales, el Centenario de Armenia y el Pascual Guerrero de Cali. La situación más delicada se presenta en Pereira, donde el Hernán Ramírez Villegas sufrió importantes afectaciones y se adelantan las evaluaciones correspondientes para determinar si existe algún riesgo estructural que impida su utilización. Lo mismo ocurre en Manizales y Armenia.

En Cali, por su parte, el Pascual Guerrero también presentó afectaciones. Sin embargo, las evaluaciones realizadas determinaron que no presenta daños estructurales.

Por esta razón, mientras se conocen las decisiones definitivas sobre los escenarios, los partidos que Pereira y América de Cali tengan como locales permanecen a la espera de definir sede.

Así, el fútbol colombiano comienza a recuperar su actividad después de una pausa ocasionada por una emergencia que obligó a poner el deporte en segundo plano. Ahora, con el regreso de la Liga BetPlay, el reto será reorganizar el calendario y garantizar que cada encuentro se dispute en escenarios que cuenten con las condiciones necesarias para recibir nuevamente a jugadores y aficionados.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo regresa la Liga BetPlay-2?
La Liga BetPlay-2 regresará este miércoles con los partidos entre Águilas y Llaneros, a las 4:00 p. m., y Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, a las 6:00 p. m.
¿Cuándo jugarán Atlético Nacional e Independiente Medellín?
El DIM recibirá a Cúcuta Deportivo el sábado a las 8:15 p. m., mientras que Atlético Nacional enfrentará a Fortaleza el domingo a las 2:00 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá.
¿Qué estadios presentan afectaciones tras el terremoto?
Los escenarios que han reportado afectaciones son el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el Palogrande de Manizales, el Centenario de Armenia y el Pascual Guerrero de Cali. El caso más delicado es el de Pereira, mientras que en Cali se determinó que no existen daños estructurales.
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