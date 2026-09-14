¿Cuánto debe invertir en un CDT para ganar $3,5 millones al mes? Esta es la cifra

Tener un ingreso mensual equivalente a dos salarios mínimos en 2026 sin trabajar por ese dinero requiere un capital considerable. Una de las alternativas para buscarlo es un Certificado de Depósito a Término (CDT), pero para alcanzar ese nivel de rendimiento se necesita invertir entre $324 millones y $350 millones, dependiendo de la tasa que ofrezca la entidad financiera.
La referencia son los $3.501.810 mensuales que equivalen a dos salarios mínimos de 2026, sin incluir el auxilio de transporte. Al llevar ese monto a 12 meses, el ingreso que se busca obtener asciende a $42.021.720 al año.
El ejercicio parte de las tasas de interés disponibles para CDT con plazo de un año. En este tipo de productos, el ahorrador entrega un capital al banco durante un periodo determinado y, al vencimiento, recibe el dinero invertido más los intereses generados.
La rentabilidad, sin embargo, no debe confundirse con el ingreso que finalmente llega al bolsillo. Sobre los rendimientos se aplica una retención en la fuente del 4%, por lo que el capital necesario debe ser suficiente para generar un interés bruto superior a los $42 millones.
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