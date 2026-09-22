Más de 300 municipios en Colombia están en riesgo de incendios forestales, alerta Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó un informe sobre los municipios que están bajo amenaza de sufrir incendios forestales, esto ante la crisis ambiental que se ha vivido en diferentes regiones del país. En total, son 312 los que están bajo alerta. La autoridad ambiental especificó que este panorama se da por las condiciones secas, las elevadas temperaturas y la escasez de lluvias, algo que provoca la pérdida de humedad en los suelos y la vegetación. De los 312 municipios bajo amenaza, 91 tienen alerta roja, lo que significa que requieren atención prioritaria por parte de la fuerza pública, organismos de socorro y demás autoridades. 127 están en alerta naranja y 94 en amarilla, por lo que tienen un monitoreo constante para evitar conflagraciones. Entérese: Ola de calor en el Caribe colombiano: habrá lluvias, pero seguirá el calor

¿Cuáles son las regiones que más tienen riesgo de incendios forestales?

Tolima

El departamento que más está amenazado por sufrir conflagraciones es Tolima, pues de los 91 municipios que están en alerta roja, 24 son de este territorio. Los municipios tolimenses amenazados son: Alpujarra, Ambalema, Anzoátegui, Armero, Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Icononzo, Natagaima, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Rovira, Saldaña, Santa Isabel, Villarrica, Líbano, Ortega, San Luis y su capital, Ibagué. Lea también | Incendio en Villa de Leyva amenaza acuíferos, centro histórico y golpea al turismo: “este fuego ha sido arrasador”

Nariño

El otro departamento alertado es Nariño, donde 21 municipios están bajo alta amenaza. Estos son: Ancuya, Buesaco, Chachagüí, Consacá, El Rosario, Funes, Guaitarilla, Iles, Imués, La Florida, Linares, Ospina, Pasto, Policarpa, Providencia, Samaniego, Sandoná, Santacruz, Taminango, Túquerres y Cumbitara.

Huila

En Huila, las localidades de Aipe, Baraya, Campoalegre, Colombia, Neiva, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Villavieja, Yaguará, Íquira y Hobo son las 14 en alerta roja.

Cundinamarca

Cundinamarca tiene 7 zonas en la mira de las autoridades. Arbeláez, Fusagasugá, Pandi, Topaipí, Nilo, Paime y Sutatausa hacen parte de la lista. Popayán, Puracé, Silvia, Totoró y Argelia son los 5 municipios del Cauca bajo máxima alerta.

Norte de Santander

Norte de Santander también tiene 5 localidades en alto riesgo, siendo estos El Zulia, Los Patios, San Cayetano, Villa del Rosario y su capital, Cúcuta. La Dorada y Anserma del departamento de Caldas, Gámbita y Coromoro en Santander, Quimbaya en Quindío y Buga en Valle del Cauca completan la lista. Por otra parte, los 127 municipios que están en alerta naranja se distribuyen en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Cauca, Huila y Quindío. Respecto a la alerta amarilla, a los departamentos anteriores se les suman Caldas, Santander y Antioquia. Ante las alertas, el Ideam ha solicitado a los comités locales activar los planes de contingencia y a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier columna de humo. También, a la fecha, se reportaron 17 incendios activos y 7 bajo control, siendo Tolima el departamento con mayor concentración de focos activos, además de conflagraciones de magnitud en Villa de Leyva y Chíquiza. Siga leyendo: El ‘Súper Niño’ se acerca y el 35% de Antioquia está en alto riesgo ante incendios forestales Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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