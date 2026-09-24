¡Lamentable! Hallan cuatro manatíes antillanos muertos en Barrancabermeja; investigan contaminación

Cuatro manatíes antillanos fueron encontrados muertos en el complejo de ciénagas de Barrancabermeja, Santander, mientras pescadores y autoridades investigan una posible afectación ambiental en los caños San Silvestre y El Rosario.
El hallazgo ocurrió el miércoles 23 de septiembre durante un recorrido realizado por pescadores, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). La alerta inicial correspondía a un solo animal, pero durante la inspección fueron encontrados otros tres.
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De acuerdo con Yuli Velásquez, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan), los ejemplares corresponden a dos machos y dos hembras. La dirigente señaló que uno de ellos sería una cría: “Parece que era una familia completa, hay un manatí bebé”, aseguró Velásquez en un video difundido en redes sociales.