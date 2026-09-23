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Atención: Ministerio de Ambiente mantendrá el Plan de Manejo de Hipopótamos y anuncia nuevas medidas

El Ministerio de Ambiente anunció nuevas acciones para dar continuidad al Plan de Manejo de Hipopótamos, como apps de rastreo, alianzas público-privadas, y más.

  • En Puerto Triunfo, han reportado casos de ataques de hipopótamos contra personas. Además, en la vía Medellín-Bogotá han ocurrido diversos accidentes con estos animales. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
    En Puerto Triunfo, han reportado casos de ataques de hipopótamos contra personas. Además, en la vía Medellín-Bogotá han ocurrido diversos accidentes con estos animales. FOTO: Camilo Suárez Echeverry
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 1 hora
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El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció nuevas acciones para controlar la expansión de los hipopótamos dentro del Plan de Manejo de Hipopótamos que ya existía, el cual continuará siendo la hoja de ruta del Gobierno para controlar la expansión de esta especie invasora en Colombia.

Tras su llegada al ministerio, Arjona había anunciado que no continuaría con el plan de eutanasia de hipopótamos que había planteado la administración anterior.

Sin embargo, en la nueva reunión, con autoridades ambientales, alcaldías, gobernaciones, organismos de gestión del riesgo, científicos y Fuerzas Militares, decidió reforzar e implementar acciones para acelerar la implementación de dicho plan, que contempla a translocación, la esterilización quirúrgica y el confinamiento y, como último recurso, la eutanasia.

Sobre esta noticia: “No habrá control letal con los hipopótamos del Magdalena Medio”: nuevo Minambiente

La estrategia será reforzada con tres nuevas líneas de acción para acelerar su implementación en las zonas donde está presente la especie.

La primera medida será la movilización de recursos y capacidades. El Ministerio anunció que buscará apoyo del sector privado y de otros actores que puedan aportar financiación, conocimiento y capacidades técnicas y operativas para desarrollar las acciones contempladas en el plan.

La segunda consiste en ampliar la participación de entidades nacionales y territoriales. La cartera identificará nuevas instituciones que, de acuerdo con sus competencias, puedan intervenir en la atención de los riesgos asociados a los hipopótamos y ejecutar acciones directamente en los territorios.

La tercera será mejorar el reporte y seguimiento de los animales. Para esto, el Ministerio pondrá a disposición de las comunidades y autoridades una aplicación que permitirá reportar avistamientos y otros eventos relacionados con los hipopótamos.

Según el Ministerio, esta información permitirá conocer mejor la presencia y movilidad de los animales y mejorar la toma de decisiones sobre las medidas de manejo.

¿Qué pasó con los $7.200 millones?

Uno de los interrogantes que queda sobre la implementación del plan es el dinero anunciado por el Gobierno anterior.

De acuerdo con información conocida por EL COLOMBIANO, los $7.200 millones que habían sido prometidos para ejecutar acciones frente a los hipopótamos no llegaron a Cornare, una de las entidades encargadas de desarrollar el plan y la corporación autónoma con mayor conocimiento de esta especie en Colombia.

Los recursos estaban previstos a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Días pasados, EL COLOMBIANO asistió a un evento sobre el fenómeno de El Niño realizado en Rionegro, Antioquia, en el que participó el ministro Arjona. Allí anunció que realizarán una auditoría al fondo, luego de que el Ministerio encontrara presuntas irregularidades en su funcionamiento.

La falta de estos recursos había sido señalada previamente por autoridades ambientales como una de las dificultades para avanzar con las medidas de control de la especie.

Un problema que sigue creciendo

La reunión del Ministerio se produjo después de nuevos episodios que han puesto sobre la mesa los riesgos asociados a la expansión de los hipopótamos.

En el río Nare, por ejemplo, un video difundido recientemente mostró cómo una embarcación intentó esquivar a uno de estos animales y terminó pasando por encima de él. El hecho ocurrió en una zona utilizada por comunidades y por estudiantes que se desplazan por el río.

Precisamente, una tutela presentada por la situación de los hipopótamos en el Nare llevó a un juez a ordenar a Corantioquia realizar una valoración técnica del llamado “Grupo Nare” y determinar la medida de manejo que resulte necesaria, eficaz, viable y proporcional. También ordenó instalar señalización preventiva y un sistema local de alerta temprana.

El caso refleja que el problema ya no se limita al crecimiento de la población de hipopótamos, sino que también involucra la seguridad de las comunidades, la protección de las fuentes de agua y los impactos sobre la biodiversidad.

El plan seguirá siendo la hoja de ruta

Con las nuevas decisiones, el Ministerio no anunció un reemplazo del Plan de Manejo de Hipopótamos, sino un refuerzo de las acciones necesarias para ejecutarlo en los territorios.

En la mesa participaron autoridades de Puerto Triunfo y Puerto Nare, la Gobernación de Santander, Corantioquia, Cornare, la CAS, Corpoboyacá, la UNGRD, el Ejército Nacional y el Instituto Alexander von Humboldt, entre otras entidades.

La cartera ambiental señaló que también se avanzará en identificar las necesidades técnicas, operativas y financieras para garantizar una ejecución sostenida del plan y buscar nuevas fuentes de financiación y cooperación.

Lea más: Video| Una embarcación que intentó evitar a un hipopótamo pasó justo sobre el animal en el río Nare: ¿cuál es el nuevo plan de manejo?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué confirmó el Ministerio de Ambiente sobre el Plan de Manejo de Hipopótamos?
El Ministerio confirmó que el Plan de Manejo de Hipopótamos seguirá siendo la hoja de ruta oficial del Gobierno Nacional. Este mantiene acciones como la translocación, la esterilización quirúrgica, el confinamiento y, en última instancia, la eutanasia.
¿Cuáles son las tres nuevas acciones anunciadas para reforzar el plan?
Las nuevas medidas incluyen: 1) movilización de recursos y financiación con el sector privado, 2) ampliación de la participación de entidades territoriales y 3) el lanzamiento de una aplicación móvil para que la comunidad reporte avistamientos y riesgos en tiempo real.
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