Colombia, entre los países de Latinoamérica donde más cuesta reunir la cuota inicial de vivienda, con promedio de 57 meses

Tener vivienda propia continúa siendo uno de los principales referentes de seguridad económica para los hogares. Sin embargo, comprar vivienda en Colombia se ha convertido en una meta cada vez más exigente, en medio de la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el valor de los inmuebles. La dificultad para acceder a una vivienda propia cambia considerablemente entre países. El nivel de ingresos, los precios de las viviendas, las tasas de interés y las condiciones de cada mercado inmobiliario determinan el esfuerzo financiero que debe asumir un comprador. Por eso, mientras en algunos lugares reunir el dinero necesario para una cuota inicial de vivienda equivale a menos de un año de ingresos, en otros representa décadas. Para establecer dónde resulta más fácil reunir ese monto, BestBrokers comparó los precios promedio de las viviendas con los ingresos brutos de los trabajadores de diferentes países. A partir de estos datos, calculó cuántos meses de ingresos completos equivaldrían, en teoría, a una cuota inicial del 20% del valor de una vivienda. Le puede interesar: ¿Medellín se pone cada vez más cara? Apartamentos usados ya promedian los $871 millones El indicador no representa el tiempo real que tardaría una persona en ahorrar. El ejercicio supone que 100% de los ingresos brutos se destina exclusivamente a reunir la cuota inicial y no contempla impuestos, alimentación, arriendo, deudas, gastos cotidianos, intereses hipotecarios ni otros compromisos financieros. En la práctica, por tanto, el periodo de ahorro sería considerablemente mayor.

Colombia necesita 57 meses de ingresos para reunir una cuota inicial

En América Latina, Argentina y Panamá presentan el menor número de meses de ingresos necesarios para reunir una cuota inicial del 20%, con 32 meses cada uno. Chile aparece después, con 33 meses, seguido de Brasil, con 38; México, con 40; Ecuador, con 44; Perú, con 53; y Colombia, con 57 meses. Esto ubica al país como el mercado latinoamericano de la muestra donde se requiere el mayor número de meses de ingresos brutos para alcanzar una cuota inicial equivalente al 20% del valor de una vivienda.

Colombia enfrenta una brecha entre ingresos y precio de la vivienda

Entre esos países, Colombia registra así el periodo más largo: el equivalente a cuatro años y nueve meses de ingresos brutos completos. De nuevo, esto no significa que una persona pueda reunir efectivamente la cuota inicial en ese plazo, pues el cálculo supone que destina la totalidad de sus ingresos al objetivo. Para Colombia, el estudio estima un ingreso bruto mensual promedio de 569 euros (US$658) y calcula en 162.032 euros (US$187.657) el precio de una vivienda de tamaño medio. Una cuota inicial del 20% equivaldría a 32.406 euros (US$37.531), monto que representa los 57 meses de ingresos utilizados en la clasificación. La tasa de propietarios de vivienda entre los países Ocde es de 70% Lea más: Vivienda VIS completa 39 meses de caída: iniciaciones bajaron 16% anual

Comprar vivienda en Colombia exige más esfuerzo para los hogares de menores ingresos

En el país, el acceso a vivienda propia puede resultar especialmente complejo para los hogares de menores ingresos. Edgar Jiménez, profesor experto en Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, señala que quienes reciben un salario mínimo suelen necesitar, además del ahorro propio, apoyarse en subsidios y otras herramientas de financiación para hacer viable la compra de una propiedad. A esta presión se suma el comportamiento de los precios de la vivienda nueva. Según los datos citados del Índice de Precios de la Vivienda Nueva del DANE, el precio de las casas aumentó en promedio 3,68% frente al primer trimestre de 2026, mientras que el de los apartamentos avanzó 2,37% en el mismo periodo.

El precio de la vivienda también puede hacer más difícil reunir la cuota inicial

Santiago Espinoza, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, explica que alcanzar una cuota inicial no depende únicamente de cuánto logre reservar mensualmente un hogar, sino también de la velocidad a la que aumente el precio del inmueble que pretende comprar. Por ejemplo, si una vivienda de $300 millones se valoriza 6% anual, su precio aumentaría alrededor de $18 millones en un año. Si se toma como referencia una cuota inicial equivalente a 30% del valor del inmueble, esta pasaría de $90 millones a aproximadamente $95,4 millones, es decir, aumentaría $5,4 millones. En ese escenario, una persona que ahorre $450.000 mensuales acumularía $5,4 millones en un año, exactamente el mismo monto en que habría aumentado esa cuota inicial. Por ello, el resultado dependerá no solo de cuánto se ahorre, sino también de que esos recursos generen rendimientos y logren seguir el ritmo de valorización de la vivienda. Conozca también: Cada vez más colombianos renuncian a comprar casa: desistimientos aumentaron 168% en cuatro años

Estados Unidos lidera entre los mercados donde es más fácil reunir la cuota inicial

A nivel mundial, Estados Unidos encabeza la clasificación como el mercado donde se necesitan menos ingresos para alcanzar ese objetivo. BestBrokers utilizó como referencia una vivienda de tamaño medio de 108 metros cuadrados para todos los países. En Estados Unidos, la cuota inicial del 20% equivale a aproximadamente nueve meses de ingresos brutos promedio. Libia y Cuba aparecen después, con 10 meses de ingresos necesarios para cubrir el depósito del 20%. Les siguen la Isla de Man, con 11 meses; San Marino, con 12; y Catar, Irlanda y Arabia Saudita, con 13 meses cada uno. La diferencia frente a los mercados menos asequibles es considerable. Burundi ocupa el último lugar de la clasificación: allí, una cuota inicial del 20% equivale a 2.595 meses de ingresos brutos promedio, es decir, más de 216 años. Mozambique aparece con 1.420 meses, equivalentes a más de 118 años, y Zambia con 1.260 meses, cerca de 105 años. BestBrokers advierte que los resultados más extremos deben interpretarse con cautela. En economías con alta informalidad, los datos salariales pueden no reflejar todos los ingresos de los trabajadores. Además, los precios de las propiedades provienen de información de Numbeo, por lo que en mercados con pocos registros podrían no representar completamente la realidad.

De cuatro a 1.081 años de ingresos para comprar una vivienda de contado

La brecha también se hace evidente cuando se calcula cuánto representarían los ingresos necesarios para comprar una vivienda sin financiación. Según BestBrokers, en Estados Unidos el precio de una propiedad de tamaño medio equivale a cerca de tres años y ocho meses de ingresos brutos, mientras que en Burundi la cifra se dispara hasta 1.081 años. En Europa también hay fuertes diferencias: en Noruega, Bélgica, Suecia e Italia se requieren menos de ocho años de ingresos, mientras que en Moldavia serían necesarios alrededor de 30 años. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: