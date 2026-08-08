Cada vez más colombianos renuncian a comprar casa: desistimientos aumentaron 168% en cuatro años

Lo que antes era una escena soñada: reunir ahorros, firmar los primeros papeles y visualizar el día de recibir las llaves del hogar propio, se está convirtiendo en un trago amargo para muchas familias en Colombia. Hoy, el camino hacia una vivienda se ha transformado en una carrera de obstáculos donde cada vez más compradores tiran la toalla antes de alcanzar la meta.
De acuerdo con cifras de Coordenada Urbana de Camacol, los desistimientos en la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) aumentaron cerca de 168% en los últimos cuatro años. El número de hogares que canceló voluntariamente su proceso de compra pasó de 12.405 en el acumulado de 12 meses con corte a agosto de 2022 a 33.187 en junio de 2026.
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Para dimensionar el impacto, basta con mirar la historia reciente: se trata del mayor incremento registrado en la última década. Entre 2014 y 2018 los desistimientos crecieron un 40%, y entre 2018 y 2022 aumentaron un 48%. Aunque ya eran cifras elevadas, quedan muy por debajo del salto registrado en los últimos cuatro años.