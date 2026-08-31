Más de 4.500 niños han recibido atención cardiovascular especializada gracias a una alianza en Medellín

La atención de niños con enfermedades cardiovasculares complejas en Colombia ha fortalecido su capacidad en los últimos años gracias a una alianza entre el Hospital Infantil San Vicente Fundación y la Fundación Infantil Santiago Corazón, que desde 2014 trabajan en conjunto para ampliar el acceso a tratamientos especializados.
Uno de los principales resultados de esta relación es la Unidad Infantil Santiago Corazón, inaugurada en 2019 en Medellín, que permitió consolidar servicios de alta complejidad para pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas y otras enfermedades cardiovasculares.
Entre 2024 y 2026, cerca de 4.500 niños han sido atendidos en los servicios de cardiología pediátrica del Hospital Infantil San Vicente Fundación. Dentro de esta cifra se incluyen aproximadamente 700 pacientes atendidos en cuidados intensivos y 638 cirugías cardiovasculares.