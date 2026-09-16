Los ‘ángeles de rosado’: 70 años de servicio y apoyo en el Hospital General de Medellín

Este viernes, 18 de septiembre, es un día especial para las damas voluntarias del Hospital General de Medellín, porque cumplen siete décadas de existencia. La celebración será muy sentida, pero sin aspavientos.
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En esta misma fecha tendrá lugar una celebración eucarística en el Auditorio de la Salud, dentro del mismo centro asistencial, a las 9:00 a.m., la cual será oficiada por el obispo auxiliar de Medellín, Mauricio Vélez. Luego habrá un acto social exaltando a las mujeres que han sido baluarte de este apostolado que existe desde 1956 para ayudar a los pacientes que más lo necesitan y a sus familias.
No faltará ahí doña Nelly Campuzano de Arango, una matrona que el 29 de julio pasado cumplió 100 años y lleva 57 años de labor.
Luz Castro de Gutiérrez fundó en 1956 esta organización que busca darle un alivio tanto espiritual como material a los que por obligación guardan cama, aunque los primeros estatutos para darle vida jurídica como empresa sin ánimo de lucro (ESAL) solo se tramitaron en 1989.
Según recordó doña Nelly para un reportaje que publicó EL COLOMBIANO el 20 de julio de 2025, en los primeros años el HGM era solo una casa de cuatro pisos, muy diferente al actual, que, según ella, se parece al Vaticano por su majestuosidad y se dedica exclusivamente a procedimientos de maternidad.