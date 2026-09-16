Los ‘ángeles de rosado’: 70 años de servicio y apoyo en el Hospital General de Medellín

Según recordó doña Nelly para un reportaje que publicó EL COLOMBIANO el 20 de julio de 2025, en los primeros años el HGM era solo una casa de cuatro pisos, muy diferente al actual, que, según ella, se parece al Vaticano por su majestuosidad y se dedica exclusivamente a procedimientos de maternidad.

Luz Castro de Gutiérrez fundó en 1956 esta organización que busca darle un alivio tanto espiritual como material a los que por obligación guardan cama, aunque los primeros estatutos para darle vida jurídica como empresa sin ánimo de lucro (ESAL) solo se tramitaron en 1989.

No faltará ahí doña Nelly Campuzano de Arango, una matrona que el 29 de julio pasado cumplió 100 años y lleva 57 años de labor.

En esta misma fecha tendrá lugar una celebración eucarística en el Auditorio de la Salud, dentro del mismo centro asistencial, a las 9:00 a.m., la cual será oficiada por el obispo auxiliar de Medellín, Mauricio Vélez. Luego habrá un acto social exaltando a las mujeres que han sido baluarte de este apostolado que existe desde 1956 para ayudar a los pacientes que más lo necesitan y a sus familias.

Este viernes, 18 de septiembre, es un día especial para las damas voluntarias del Hospital General de Medellín, porque cumplen siete décadas de existencia. La celebración será muy sentida, pero sin aspavientos.

El costurero es otro frente de trabajo de las voluntarias. Allí arrglan ropa para donar a pacientes que lo necesiten, o la venden para resolver otras necesidades. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

El costurero es otro frente de trabajo de las voluntarias. Allí arrglan ropa para donar a pacientes que lo necesiten, o la venden para resolver otras necesidades. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Pero al contrario, las voluntarias tenían un espectro más amplio de actividades como llevar las camillas con las mamás desde el quirófano a las habitaciones, acomodar a los bebés en las cunitas, bañarlos y si era necesaria alguna revisión médica los carreteaban en las mismas cunas o cargados hasta el respectivo consultorio.

Otro gran hito en la historia de las “damas rosadas”, aparte de la fundación y la legalización, fue el covid 19, porque la pandemia dejó huellas imborrables en las voluntarias, la mayoría de las cuales son adultas mayores y por tanto estaban clasificadas en el más alto riesgo en caso de contagiarse.

Tuvieron también que cerrar la oficina que ocupan dentro del edificio central del General; sin embargo, a distancia la mayoría continuó desplegando su labor y cada mes o cada dos meses acudían algunas pocas por minutos para auscultar las necesidades a través de los directivos y luego a dejar los implementos de aseo, ajuares para adultos y otras cositas para tratar de mitigarlas.

“Ellas son como el contacto, el vínculo preciso de humanización no solo entre el personal de salud y los enfermos sino con los familiares, teniendo en cuenta el contexto social en que viven”, le dijo a mediados del año pasado a este medio el subgerente del General, Víctor Manuel González.

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La importancia de esa labor se entiende mejor tras saber que este es el único hospital de tercer nivel en la red pública de Medellín y a él llegan los casos locales más complicados, pero también de los municipios lejanos del departamento, de Chocó y Córdoba. En esencia, son beneficiarios del régimen subsidiado; otros son indígenas o habitantes de calle, lo cual denota la vulnerabilidad en un porcentaje importante.

Las voluntarias están pendientes de que las pacientes más pobres tengan elementos básicos de aseo, o que sus acompañantes se lleven por lo menos un plato de comida a la boca o, eventualmente, costean algún pasaje para que ellos se transporten entre el hospital y su casa, pero tal vez lo más importante es el apoyo afectivo.

Poseen igualmente un costurero donde arreglan ropa para donar o para vender y con ello pagar las necesidades que les llenan a sus beneficiarios.

Actualmente, son 110 voluntarias que se distribuyen en distintas labores: 80 están en la labor en la sección de hospitalización, de lunes a viernes. Otras 30 se ocupan del costurero que abre los lunes, miércoles y jueves de ocho de la mañana a doce del mediodía.

“Nuestra misión es la vocación de servicio a los pacientes y familiares en su situación vulnerable”, expresó la presidenta de la Corporación Damas Voluntarias HGM, Rosa Elena Gómez.

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