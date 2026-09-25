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Damiano David y Dove Cameron se casaron en Italia: así fue su boda en la Toscana

La pareja celebró una ceremonia civil en Montalcino, Italia, y después se trasladó a un exclusivo resort de la Toscana para continuar la celebración junto a más de 200 invitados.

  • Damiano David y Dove Cameron celebraron su matrimonio en Italia después de más de tres años de relación. FOTO: AFP.
    Damiano David y Dove Cameron celebraron su matrimonio en Italia después de más de tres años de relación. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Damiano David y Dove Cameron contrajeron matrimonio este jueves 24 de septiembre en Montalcino, Italia, en una ceremonia civil celebrada en el histórico Ayuntamiento de esta localidad de la Toscana.

La pareja, que mantiene una relación desde 2023 y anunció su compromiso en enero de 2026, reunió a familiares y amigos cercanos para celebrar su boda. Después del acto civil, los recién casados se trasladaron a un exclusivo complejo de la campiña toscana para continuar con la celebración.

La ceremonia fue oficiada por Silvio Franceschelli, alcalde de Montalcino, y tuvo una duración aproximada de 20 minutos, según Corriere Fiorentino. A la salida del Ayuntamiento, Damiano y Dove recibieron los aplausos de las personas que se encontraban en el lugar y compartieron un beso antes de subir a un automóvil descapotable blanco.

Para la ceremonia, ambos eligieron vestirse de blanco. Cameron llevó un vestido en tono crema de Giorgio Armani, mientras que David utilizó un traje de Roberto Cavalli. La actriz también llevó un ramo de calas blancas.

Conozca: Familia de Cameron Boyce reveló el motivo de su muerte

Después del evento, la pareja se dirigió en el mismo descapotable hacia Castiglion del Bosco, un exclusivo resort ubicado en el Valle de Orcia, donde continuaron la celebración junto a sus invitados.

Aunque intentaron mantener la boda en un entorno privado, la llegada y salida del Ayuntamiento permitieron conocer algunos detalles de la jornada. La celebración posterior reunió a más de 200 invitados.

Días antes, ambos habían hablado con Vanity Fair Italia sobre su intención de mantener el evento alejado, en lo posible, de la exposición pública. “Hacemos todo lo posible para que parezca normal”, habían señalado sobre la celebración.

¿Cómo comenzó la relación entre Damiano y Dove?

David y Cameron se conocieron después de coincidir en eventos relacionados con los MTV Video Music Awards. Ambos habían sido nominados en la categoría de mejor artista nuevo y posteriormente volvieron a encontrarse en distintas ocasiones.

En 2023, cuando los dos estaban solteros, coincidieron nuevamente en los VMA. Damiano invitó a Cameron a un concierto de Måneskin en el Madison Square Garden de Nueva York. Después del espectáculo, conversaron en el camerino y asistieron juntos a la fiesta posterior.

A partir de entonces comenzaron a salir y posteriormente hicieron pública su relación. La pareja ha construido una vida entre Los Ángeles y Roma, según contaron en entrevistas, y ha compartido momentos de su relación en diferentes eventos públicos.

El compromiso se conoció en enero de 2026, cuando Cameron mostró su anillo de diamantes y ambos confirmaron la noticia.

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David es conocido por ser el vocalista de Måneskin, banda que actualmente atraviesa una pausa prolongada mientras sus integrantes desarrollan proyectos individuales.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se casaron Damiano David y Dove Cameron?
Damiano David y Dove Cameron se casaron el 24 de septiembre de 2026 en una ceremonia civil celebrada en Montalcino, en la Toscana, Italia.
¿Dónde se casaron Damiano David y Dove Cameron?
La pareja se casó en el Palazzo Comunale, el histórico ayuntamiento de Montalcino, en la Piazza del Popolo. Después, la celebración continuó en el exclusivo resort Castiglion del Bosco.
¿Cómo fue la boda de Damiano David y Dove Cameron?
La boda tuvo una ceremonia civil de unos 20 minutos, oficiada por el alcalde de Montalcino, Silvio Franceschelli. Luego, más de 200 invitados acompañaron a la pareja en una celebración privada en la Toscana
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