¿Daniel Briceño irá a la cárcel? Juzgado confirma orden de arresto por desacato

Entonces, Briceño dijo que el gasto no era de $250.000 millones, sino de más de $300.000 millones. “Es decir, me equivoqué al poner una suma inferior del gasto en la Unidad de Víctimas, lo cual aclaro en este momento, es decir, fue mucha más plata”.

Luego, en agosto señaló que eran 250.000 millones de pesos los que se habían gastado en “politiquería”. Luego, en octubre habló al respecto: “Dije que la Unidad de Víctimas se había gastado $250.000 millones en cosas que no tenían que ver con las víctimas (...) aquí va mi rectificación”.

El origen de la disputa se remonta a mayo de 2025, cuando Briceño señaló a Cuartas por el supuesto gasto millonario. “Señora Gloria Cuartas: La Unidad para las Víctimas, entidad que usted dirige, ha DERROCHADO en los últimos 2 años $127.867.636.435 en buses, tarimas, chivas, refrigerios, eventos y politiquería”, escribió en ese momento.

El proceso se originó por el presunto incumplimiento de una orden judicial que le exigía al representante retractarse de afirmaciones difundidas públicamente.

El enfrentamiento entre el representante Daniel Briceño y la exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, llegó nuevamente a los estrados judiciales. Esta vez, el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la orden de un día de arresto contra el congresista por desacato.

Los apoderados de la exfuncionaria cuestionaron esa cifra y sostuvieron ante la justicia que la información difundida era inexacta.

Como antecedente, el 3 de junio se conoció una sanción de un día de detención contra Daniel Briceño por desacato a una orden de retractación relacionada con señalamientos contra Gloria Cuartas. El congresista pidió la nulidad del trámite y aseguró que desconocía las actuaciones posteriores a diciembre de 2025. “Ningún juez me ha notificado de orden de captura o sanción”, dijo en ese entonces.

Tras la acción de tutela presentada por Cuartas, un juez ordenó a Briceño rectificar la información que había divulgado y que, de acuerdo con la decisión judicial, afectaba derechos fundamentales. La instrucción establecía que la retractación debía realizarse dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia.

Además, la orden judicial estableció que la retractación debía hacerse mediante un video publicado en todas las redes sociales en las que se hubiera difundido el mensaje original, incluida X

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Sin embargo, la actuación posterior del congresista fue considerada insuficiente por la parte accionante. El 4 de junio, Briceño volvió a referirse al caso en redes sociales. En esa publicación insistió en cuestionamientos sobre el supuesto uso de recursos públicos para eventos, viajes, chivas, refrigerios, tarimas y actividades políticas.

“El Juez 24 Penal Municipal sancionó por desacato al exconcejal Daniel Briceño. Nos dio toda la razón al confirmar que sus videos no fueron una rectificación, sino una revictimización que agravó los señalamientos en mi contra”, dijo Cuartas en junio pasado.

La defensa de Briceño, por su parte, centró sus argumentos en las condiciones en las que habría recibido las comunicaciones judiciales. Según su defensa, al dejar el Concejo de Bogotá, en diciembre, perdió el acceso al correo institucional al que habían sido enviados los avisos relacionados con el proceso.

El juzgado, sin embargo, confirmó ahora, dos meses después, la sanción impuesta inicialmente. La decisión mantiene la orden de un día de arresto por desacato, derivada del incumplimiento de la retractación ordenada por la justicia.

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En diálogo con EL COLOMBIANO, el representante a la Cámara por Bogotá señaló que se está “enterando por medios” de la decisión de segunda instancia y que le está preguntando al juzgado más información al respecto.

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