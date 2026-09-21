Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Video | Los goles de Daniel Mosquera y Jorge Rivaldo Pinto en Italia y Brasil; ¿nuevas opciones en la delantera tricolor?

Los delanteros colombianos Daniel Mosquera (Hellas Verona) y Jorge Rivaldo Pinto (Paranaense) destacaron el pasado domingo.

  • Daniel Mosquera (izquierda) y Jorge Rivaldo Pinto (derecha), son dos de los delanteros colombianos que alzan la mano en el exterior. FOTO: X HellasVeronaFC y AthleticoPR
    Daniel Mosquera (izquierda) y Jorge Rivaldo Pinto (derecha), son dos de los delanteros colombianos que alzan la mano en el exterior. FOTO: X HellasVeronaFC y AthleticoPR
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 19 minutos
bookmark

El pasado domingo 20 de septiembre fue un buen día para los futbolistas colombianos en el exterior, entre ellos, dos delanteros que nunca vistieron la camiseta de la selección Colombia, pero que si mantienen el nivel podrían hacerlo. Daniel Mosquera, del Hellas Verona, y Jorge Rivaldo Pinto, del Athletico Paranaense, alzaron la mano el pasado fin de semana.

Mosquera volvió tras una fuerte lesión en la rodilla que le dañó el menisco parcialmente y se despachó con dos goles en su primer partido de la temporada. El jugador chocoano ingresó al minuto 68 cuando el equipo veronés caía 0-1 contra el Vicenza en condición de local. Su entrada al terreno de juego cambió por completo la historia del compromiso.

Daniel hizo el primer gol al minuto 74 e hizo ilusionar al estadio Marcantonio Bentegodi de Verona. El cuadro amarillo necesitaba remontar para continuar con la buena racha en búsqueda del anhelado ascenso a Serie A. Dos minutos después, al 76’, el oriundo de Quibdó pisó el área, corrió al primer palo y remató de taco al segundo palo del arquero. El gol del triunfo que marcó Mosquera es de gran factura.

Al final, menos de 25 minutos bastaron para que Mosquera se despachara con dos goles y recibiera una calificación de 8,9 según Sofascore. Se espera que esta temporada el goleador del Atlético Bucaramanga, campeón en 2024, tenga más minutos en el Hellas y pueda aspirar a ser una opción de Néstor Lorenzo para la delantera de la selección Colombia.

En Paranaense los goles siempre son criollos

Kevin Viveros no hizo parte del Athletico Paranaense por su convocatoria a la selección Colombia para la fecha FIFA. El “Furasao” afrontó el compromiso contra Bahía sin su goleador en un partido clave para seguir en el tercer puesto del Brasileirao.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En un duelo muy parejo, se volvió a hacer presente una anotación cafetera por obra de Jorge Rivaldo Pinto. El exdelantero de Águilas Doradas es uno de los “9” más prometedores del país y así lo hizo saber con su primera diana en el fútbol brasileño a pase de otro criollo, Kerwin Vargas.

Al minuto 69 se apuntó en el marcador Rivaldo, dándole así la victoria a Paranaense por 2-1 sobre el Bahía. Vargas dio las dos asistencias del rojinegro en el compromiso.

Lea también: América, Millonarios y Nacional lideran el FPC tras 11 fechas jugadas; así está la tabla de la Liga Betplay

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo fue el regreso de Daniel Mosquera tras su lesión con el Hellas Verona?
Daniel Mosquera regresó tras superar una lesión parcial en el menisco de la rodilla ingresando al minuto 68 frente al Vicenza. En menos de 25 minutos anotó un doblete (minutos 74 y 76) para remontar el partido y asegurar la victoria 2-1, recibiendo una calificación de 8.9 en Sofascore
¿Cómo fue el segundo gol de Daniel Mosquera en su partido de reaparición?
El segundo tanto de Mosquera (minuto 76) fue catalogado como de gran factura; el chocoano pisó el área, corrió al primer palo y resolvió con un vistoso remate de taco al segundo palo del arquero rival
¿Cómo se originó el gol de Jorge Rivaldo Pinto con el Athletico Paranaense?
Jorge Rivaldo Pinto marcó su primera diana en el fútbol brasileño al minuto 69, dándole el triunfo 2-1 a su equipo sobre el Bahía gracias a una asistencia servida por su compatriota Kerwin Vargas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos