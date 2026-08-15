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El gran gesto del Athletico Paranaense con Colombia, el club con más cafeteros del Brasileirao

Athletico Paranaense jugará ante Bragantino con un parche en la camiseta con el mensaje: “¡Fuerza Colombia!

  • El parche con el que jugará Paranaense ante RB Bragantino. FOTO: X Athletico PR
    El parche con el que jugará Paranaense ante RB Bragantino. FOTO: X Athletico PR
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Con 9 jugadores colombianos registrados en planilla, el Athletico Paranaense es el club de Brasil con más futbolistas cafeteros. El pasado domingo 9 de agosto, en el partido contra Santos en Vila Belmiro, Kevin Viveros, el goleador del Brasileirao, anotó 2 goles que le dieron la victoria al “Furacão” por 2-0. Justo al día siguiente, el lunes 10 de agosto, Colombia, país de Viveros, sufrió un sismo que a la fecha deja más de 280 personas fallecidas.

Por su cercanía con nuestro país, Athletico Paranaense fue uno de los primeros clubes que se manifestó acerca de la tragedia. Por esta razón, el club de Coritiba recogerá fondos para ayudar a los damnificados junto a la Fundação CAP (Fundación del Club Athletico Paranaense) y Play For A Cause. La campaña fue presentada bajo el nombre de “Fuerza Colombia”.

Justamente esa frase estará estampada en la camiseta del equipo rojinegro durante el partido contra RB Bragantino de este sábado 15 de agosto. Las camisetas que se usen en el juego contra el filial de Red Bull en Brasil serán firmadas por todos los jugadores del plantel y posteriormente se subastarán. Las subastas abrirán al inicio del partido contra Bragantino y cerrarán el próximo 21 de agosto.

A Viveros también se le suman ocho compatriotas en el campeón de la Copa Sudamericana en 2018. Allí juegan: Juan Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Stiven Mendoza, Jorge Rivaldo Pinto, Carlos Terán, Kerwin Vargas, Alejandro García y Daniel Aguilar.

Por todos estos jugadores y algunos que pasaron en anteriores años, como David Ferreira o Edwin Valencia, el Paranaense tiene un estrecho vínculo con Colombia, algo que reafirmó en el momento más doloroso del país en los últimos años.

Lea también: “Fuerza Colombia”: el mensaje de Camilo Durán tras anotar con el Celtic

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¿Cuántos futbolistas colombianos tiene Athletico Paranaense?
Los nueve colombianos mencionados son Kevin Viveros, Juan Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Stiven Mendoza, Jorge Rivaldo Pinto, Carlos Terán, Kerwin Vargas, Alejandro García y Daniel Aguilar.
¿Cómo ayudará Athletico Paranaense a los damnificados por el sismo en Colombia?
El club recaudará fondos mediante una campaña llamada “Fuerza Colombia”, realizada junto con la Fundação CAP y Play For A Cause. La iniciativa busca ayudar a las personas afectadas por el sismo ocurrido en Colombia el 10 de agosto.
¿Qué significa “Fuerza Colombia” en la camiseta de Athletico Paranaense?
“Fuerza Colombia” es el mensaje que Athletico Paranaense llevará estampado en sus camisetas durante el partido contra RB Bragantino como gesto de solidaridad con los afectados por el sismo en Colombia.
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