El gran gesto del Athletico Paranaense con Colombia, el club con más cafeteros del Brasileirao

Por su cercanía con nuestro país, Athletico Paranaense fue uno de los primeros clubes que se manifestó acerca de la tragedia. Por esta razón, el club de Coritiba recogerá fondos para ayudar a los damnificados junto a la Fundação CAP (Fundación del Club Athletico Paranaense) y Play For A Cause. La campaña fue presentada bajo el nombre de “Fuerza Colombia”.

Con 9 jugadores colombianos registrados en planilla, el Athletico Paranaense es el club de Brasil con más futbolistas cafeteros. El pasado domingo 9 de agosto, en el partido contra Santos en Vila Belmiro, Kevin Viveros , el goleador del Brasileirao, anotó 2 goles que le dieron la victoria al “Furacão” por 2-0. Justo al día siguiente, el lunes 10 de agosto, Colombia, país de Viveros, sufrió un sismo que a la fecha deja más de 280 personas fallecidas.

Justamente esa frase estará estampada en la camiseta del equipo rojinegro durante el partido contra RB Bragantino de este sábado 15 de agosto. Las camisetas que se usen en el juego contra el filial de Red Bull en Brasil serán firmadas por todos los jugadores del plantel y posteriormente se subastarán. Las subastas abrirán al inicio del partido contra Bragantino y cerrarán el próximo 21 de agosto.

A Viveros también se le suman ocho compatriotas en el campeón de la Copa Sudamericana en 2018. Allí juegan: Juan Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Stiven Mendoza, Jorge Rivaldo Pinto, Carlos Terán, Kerwin Vargas, Alejandro García y Daniel Aguilar.

Por todos estos jugadores y algunos que pasaron en anteriores años, como David Ferreira o Edwin Valencia, el Paranaense tiene un estrecho vínculo con Colombia, algo que reafirmó en el momento más doloroso del país en los últimos años.

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