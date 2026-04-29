Quintero no lleva ni una semana de supersalud y ya empezó su show de redes

Fiel a su estilo de showman (showcero), los primeros días de Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud están metiéndole más pánico, desconfianza y miedo al vilipendiado sistema de salud del país. Durante una alocución el pasado lunes, él y el presidente Gustavo Petro enfilaron cañones contra Sura —a cuyos dueños graduaron de “enemigos”—, amenazaron con cerrar entidades promotoras de salud (EPS) y hasta denunciaron un supuesto pedido de coimas al funcionario. Sin embargo, esta salida no solo le echa leña al fuego que consume al sector que llevaba 30 años construyéndose en el país, sino que hace recordar la versión más exhibicionista del exalcalde de Medellín. Le puede interesar: Hay fecha para conciliación entre la familia de Kevin Acosta y el Estado, luego de que Petro los revictimizara. Quintero reveló un supuesto mensaje de alguien que habría intentado sobornarlo. Con ese episodio intentó proyectarse como un abanderado de la lucha anticorrupción, pese a que, tras su paso por la Alcaldía, en la Fiscalía General de la Nación reposan más de 50 imputaciones por presuntos casos de corrupción durante su administración, en los que también ha sido mencionado y en uno está imputado por peculado por apropiación (robar recursos públicos) y prevaricato por acción (emitir una decisión ilegal). “Hoy denuncié ante la opinión pública, en Fiscalía y en medio de la alocución presidencial, cómo un individuo me intentó sobornar para gestionar el pago de facturas. Sabemos que esta es una práctica común: con cobros del 7 al 30% por esta actividad”, dijo en un trino en el que adjuntó una foto del supuesto mensaje. “Conmigo esto se acabó”, remató el funcionario.

El mensaje que supuestamente le llegó se lee: “Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo; hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”. En plena alocución, el presidente Gustavo Petro se refirió al supuesto mensaje. Mientras este era proyectado en una pantalla, el mandatario aprovechó para advertir que les quitaría la licencia de funcionamiento a las EPS que considerara “las peores”. “Este mundo se acaba”, dijo mostrando el mensaje. Y añadió que “se quita licencia de salud a los peores. Si las EPS se vuelven gestoras, dejan de hacer trámites. Adres (Administradora de Recursos de Salud) dirige directamente sin conducción de EPS y por eso podemos garantizar mejoría en los trámites”.

La amenaza a las EPS “malas” Petro hizo la advertencia mientras se refería a la situación de orden público del suroccidente del país, que dejó 31 ataques armados guerrilleros en 72 horas. Cuando se centró en salud, espetó que “las EPS y los señores del oligopolio de la importación de medicinas están saboteando para que no podamos aprobar la reforma a la salud. Son los responsables de este desastre”, dijo. Por ahora, la medida solo aplicaría a la EPS Coosalud. Esa entidad fue intervenida por el Gobierno en noviembre de 2024 y una orden judicial del Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender esa medida provisionalmente. La decisión advierte que después de la intervención se reportó un mayor número de quejas y acciones de tutela en contra de la EPS y sus indicadores financieros registraron un deterioro significativo. La orden que tiene la Superintendencia es devolverla. Lo dicho por Petro sobre quitar las licencias implica que se cerrarían aquellas EPS con más quejas de los usuarios. Es decir, las sancionadas perderían la capacidad de operar en el sistema y, por tanto, la facultad de administrar recursos públicos y prestar el plan de beneficios en salud (PBS). Como las aseguradoras sancionadas no podrían operar y mientras se reorganiza la atención de millones de usuarios, una pregunta que surge es: ¿a dónde irían esos pacientes? Como prácticamente todas las EPS enfrentan dificultades, esto implicaría una bola de nieve o un efecto dominó al que el propio presidente se ha referido como “chu, chu, chu”. La decisión se sustenta en el Decreto 780 de 2016, que permite revocar la autorización por fallas reiteradas en la atención, manejo financiero o uso indebido de los recursos públicos. En ese sentido, Petro aprovechó para ufanarse de sus facultades. “Si los superdelegados esos no intervienen y no cumplen con el presidente y la vigilancia en salud es una función constitucional del presidente, que se delega a una superintendencia, se quitan las licencias de salud en lo peor que tengamos. No voy a vengarme, sino lo peor, porque no merecen estar en el terreno nacional”.