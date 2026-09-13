Daniela Zapata abrió la cosecha dorada de Colombia en Juegos Suramericanos-2026

Colombia comenzó este domingo su cosecha dorada en la edición 13 de los Juegos Suramericanos, que se celebran en Santa Fe, Argentina.

La encargada de abrir el medallero para el representativo tricolor fue la antioqueña Daniela Zapata, quien en saltos ornamentales evidenció su calidad física y técnica para imponerse en la prueba de trampolín de un metro, gracias a sus acrobacias y a una entrada limpia al agua.

En los clavados desde los nueve años y ahora con 24, Daniela ratificó así su crecimiento deportivo y su buen momento competitivo. Esta temporada ya había sido décima en trampolín de tres metros durante la primera parada de la Copa Mundo, en Montreal, Canadá, resultado que le permitió clasificarse a la Súper Final de la disciplina en Pekín, China.

En el Invencible Centro Acuático Provincial, ubicado en la zona sur de Rosario, Daniela se impuso con un puntaje de 253.00, superando a las brasileñas Anna Rodrigues (241.40) y Luana Wanderley (238.20). La también colombiana Viviana Uribe fue quinta, con 202.30 puntos.

“Esta medalla pesa bastante, pero se siente la gratificación de haber hecho el trabajo bien. Ahora hay que seguir por buen camino”, dijo Daniela, quien espera lograr más preseas en las pruebas de trampolín de tres metros y sincronizado.

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Cabe recordar que Colombia asiste a estos Juegos con 415 atletas, con los que espera retener el segundo lugar obtenido en las justas anteriores, en Asunción, Paraguay, en 2022.

Por más alegrías

Colombia tendrá este lunes una jornada cargada de actividad en los Suramericanos, con participación en BMX Freestyle, ciclomontañismo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad y patinaje artístico. La atención estará puesta especialmente en las pruebas que entregarán medallas y en la presentación de varios de los referentes nacionales.

En el BMX Freestyle, Liszurley Villegas y Luis Rincón harán su debut en el BMX Park del Eco Parque de Rafaela, en una competencia que se extenderá hasta el martes y que, además, otorgará puntos para el ranking UCI. En ciclomontañismo, Ana María Roa, Gloria Garzón, Jhonnatan Botero e Iván López buscarán los puestos de honor en las pruebas de cross-country olímpico, en el Circuito MTB del Autódromo del Club Atlético Rafaela.