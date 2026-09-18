Dante Spinetta habla de cómo combate a los algoritmos en su música: “La gente aprecia la honestidad”

Dante Spinetta llegó a Bogotá para presentarse en el Cordillera en uno de los momentos más sólidos de su carrera en solitario. Con Día 3, el argentino cerró una trilogía que comenzó con Puñal y continuó con Mesa Dulce, tres discos en los que exploró distintas facetas de su sonido, desde el funk hasta composiciones más introspectivas y melancólicas.
En conversación con EL COLOMBIANO, Spinetta habló sobre el significado de este nuevo álbum, la salud mental, el impacto de los algoritmos en la música, la autenticidad artística en tiempos de inteligencia artificial y su visión sobre la evolución de los sonidos urbanos en América Latina.