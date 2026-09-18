Bayern Múnich ganó 7-0, Kane llegó a su gol 100 en la Bundesliga y Lucho Díaz se fue en blanco

El Bayern Múnich infligió un 7-0 al Unión Berlín, este viernes en el Allianz Arena en la 4ª fecha de la Bundesliga, con un doblete de Harry Kane que selló un récord goleador en Alemania. Con 10 puntos en el casillero después de cuatro fechas, los hombres de Vincent Kompany meten presión a Friburgo y Dortmund, los dos únicos equipos de la Bundesliga que han ganado sus tres primeros partidos y que se desplazarán el sábado a Fráncfort y Stuttgart, respectivamente. Tras el gol inicial de Jamal Musiala (18’), Harry Kane transformó un penal provocado por Michael Olise (39’). El inglés anotó así su gol 100 en la Bundesliga en 98 partidos, un nuevo récord para el campeonato alemán.

Dieter Müller ostentaba el récord anterior. El legendario exdelantero del FC Colonia necesitó 129 partidos para llegar a las 100 anotaciones en la Bundesliga a principios de la década de 1970. La otra estrella del partido fue el internacional francés Michael Olise, autor de tres dianas. Olise confirma su inicio de temporada a un ritmo desenfrenado, con ya ocho goles y tres asistencias en siete partidos entre todas las competiciones. Lea aquí: Luis Díaz habló sobre el Balón de Oro: no se guardó nada y lanzó su candidato Tras el largo parón internacional de finales de septiembre y principios de octubre, el Bayern visitará al vecino Augsburgo, con un desplazamiento a Noruega, a Stavanger, para enfrentarse allí al Viking en Champions.

Lucho Díaz no levanta cabeza

El delantero colombiano Luis Díaz fue titular, pero fue sustituido en el segundo tiempo (62’). A pesar de la cantidad de goles anotadas por su elenco, el guajiro no se hizo presente en el marcador. Continúa en un bajón futbolístico que empieza a preocupar. Este viernes marcó gol, pero se lo anularon.

En la reciente convocatoria del seleccionador nacional Néstor Lorenzo, en el inicio del nuevo ciclo con miras al Mundial de 2020, y de cara a los amistosos a finales de este mes e inicios de octubre, en Estados Unidos ante México, Paraguay y Perú, no fue tenido en cuenta. Sin embargo, Lorenzo explicó que fue de común acuerdo para que Lucho, que tampoco tuvo buena Copa Mundo de Norteamérica 2026, entrenara bien con el Bayern y recupere su mejor nivel. Le puede interesar: Néstor Lorenzo revela este jueves primera convocatoria para su nuevo ciclo con Colombia; 25 jugadores esperan debutar

El gol 100 de Harry Kane

Llegado al Bayern en el verano europeo de 2023, Kane terminó en lo más alto de la tabla de goleadores en sus tres temporadas de Bundesliga, con 36 goles en 2023/24, 26 goles en 2024/25 y nuevamente 36 goles en 2025/26, conquistando además en dos ocasiones la Bota de Oro europea en los veranos de 2024 y 2026. Esta temporada, había inaugurado su cuenta en la Bundesliga la semana pasada en Elversberg, con el gol de la victoria del Bayern (2-1). Sumando todas las competiciones, Kane acumula 154 goles en 151 partidos con el Bayern en algo más de tres temporadas. En las cinco grandes ligas de Europa —Alemania, Inglaterra, España, Francia e Italia— solo Cristiano Ronaldo tardó menos en alcanzar esa marca, con 92 partidos disputados con el Real Madrid en LaLiga a principios de la década de 2010. Bloque de preguntas y respuestas...