Dante Spinetta habla de cómo combate a los algoritmos en su música: “La gente aprecia la honestidad”

Dante Spinetta llegó a Bogotá para presentarse en el Cordillera en uno de los momentos más sólidos de su carrera en solitario. Con Día 3, el argentino cerró una trilogía que comenzó con Puñal y continuó con Mesa Dulce, tres discos en los que exploró distintas facetas de su sonido, desde el funk hasta composiciones más introspectivas y melancólicas. En conversación con EL COLOMBIANO, Spinetta habló sobre el significado de este nuevo álbum, la salud mental, el impacto de los algoritmos en la música, la autenticidad artística en tiempos de inteligencia artificial y su visión sobre la evolución de los sonidos urbanos en América Latina.

Día 3 es una trilogía y la cierras con este disco. ¿Qué sentías que debías concluir con este álbum?

“De alguna manera sentí que había un capítulo que tenía que ver con muchas cosas que me pasaron en la vida, con atravesar amores, desamores y también cosas superpositivas. Está el funk, pero también la melancolía de esas canciones que traen un bagaje tanguero y que son como el soundtrack de momentos muy tristes de mi vida. Este disco, Día 3, tiene una combinación entre lo que fueron Puñal y Mesa Dulce. Tiene el funk de Mesa Dulce, pero también esa melancolía de Puñal. Entonces sentí que era una especie de unión entre esos conceptos. Además, siendo fan de Star Wars, siempre me gustó la idea de las trilogías. Para mí fue darle sentido a todo ese recorrido. Este disco viene de acá, de acá y de acá; todas esas emociones se acomodaron, maduraron y se convirtieron en esto. Estoy muy feliz con el álbum. Día 3 significa el día en que la vida vence al caos espiritualmente. También es el día de la resurrección de Cristo. Entonces es un disco de fe, pero también habla de salud mental. Canciones como Maldito Frenesí o Solos en la oscuridad hablan de la epidemia de tristeza y ansiedad que estamos sufriendo como seres humanos. Cada vez estamos más hiperconectados y, al mismo tiempo, más solos. Esa es una realidad mundial. Hace poco salió un estudio en Argentina que mostraba cifras récord de suicidios en jóvenes, y eso es muy triste. Tiene que ver con un mundo que genera ansiedad, con los algoritmos y con la forma en que muchas veces terminamos siendo usados como experimentos. Yo siento que la música todavía puede ayudarnos”.

Justamente que hablas del tema de los algoritmos, de todo esto que nos termina como metiendo en una sola onda. ¿Cómo haces para que tu música no esté sonando igual a lo genérico?

“Lo que trato de hacer, o mejor dicho, lo que hago, es representar lo que siento con la música. No estoy detrás de una fórmula ni buscando subirme a una ola para conseguir éxito instantáneo. Ni siquiera lo pienso cuando hago un disco. Lo que pienso es en hacer un buen álbum. Ese es mi tesoro, ese es mi dinero. Mi oro es irme a dormir feliz con lo que hice, orgulloso de mi trabajo. Al final, el público entiende eso. Y creo que la gente aprecia la honestidad en un mundo donde cada vez hay más cosas artificiales. Hoy, por ejemplo, fue muy importante para mí porque es la primera vez que vengo con estos últimos discos a este festival como solista. La reacción fue increíble. La gente cantaba canciones que incluso en algunos lugares de Argentina no cantan. Que eso haya pasado acá fue muy significativo para mí”.

Empezaste en el hip hop cuando el género tenía un lugar muy distinto al que ocupa hoy en América Latina. ¿Cómo ves el panorama actual y qué artistas te llaman la atención?

“Siento que hay cosas urbanas muy fuertes en todo el continente latinoamericano y también en el mundo hispano. Cada región le fue agregando su propia flora y fauna al sonido. En República Dominicana tenés el dembow; en Argentina, el RKT; en Uruguay, la plena que ahora está muy conectada con esos sonidos. Y el reguetón sigue siendo el movimiento más popular en Puerto Rico y en muchos otros lugares. Hay artistas muy importantes. Creo que Trueno está haciendo una carrera muy buena y me gusta mucho lo que está logrando. También hay raperos nuevos como Lil Boi, OC Pequeña y otros artistas que representan una gran libertad musical”.

CA7RIEL & Paco Amoroso...

“Claro que sí, también artistas como Ca7riel y Paco Amoroso. Son músicos muy abiertos y representan esa libertad de la música con la que yo me identifico. Te podría nombrar muchísimos más. Nathy Peluso, La Mala Rodríguez, De La Ghetto. Hay mucha gente haciendo cosas importantes en toda América. Cada uno tiene su sabor, pero siendo real y amando lo que hace. Eso es lo que más me llama la atención cuando veo a un artista. No creo en los números más que en la música. Para mí la música está primero que la plata. Cuando hacés música únicamente por dinero, cambia la función de lo que estás haciendo. Te convertís en una especie de economista del sonido”. Lea también: La historia de mi piel, el poemario de María Gómez Lara sobre el racismo en Colombia Bloque de preguntas y respuestas: