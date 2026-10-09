La Moto2 llegó a Indonesia: David Alonso se clasificó a Q2 en una accidenta prueba libre

En el circuito de Mandalika en Indonesia, David Alonso se hizo presente para realizar los primeros giros del fin de semana en este territorio por la decimoséptima fecha del Mundial de Moto2, en el cual se ubica cuarto con 166 puntos obtenidos. Tras conseguir el quinto puesto en el pasado GP de Japón en Motegi, el piloto colombo-español llegó a Indonesia con mucha tranquilidad en cuanto al funcionamiento de su moto Kalex. La estrella del AsparTeam se vio opacada, como todos los pilotos de la Moto2, en los entrenamientos libres por las dos banderas rojas y los problemas técnicos en los carteles oficiales de la competición. La primera pausa del día se dio después de que el líder del Mundial, Manuel “Manugas” González, perdiera el visor de su casco, el cual terminó en pista y debió ser retirado para evitar accidentes. Esta breve pausa solo tardó un minuto, sin embargo, la siguiente haría adormecer a todo el circuito.

Después vino lo que nadie quería que pasara, pero sucedió: un accidente aparatoso. El piloto turco de 23 años, Deniz Oncu, no pudo mantener el control de su motocicleta ante la dura pista indonesia y terminó volando por los aires de Mandalika hasta que su vehículo se estrelló contra la valla y la pared de caucho. Cuando la moto impactó allí, ya no tenía neumático en su llanta trasera, una imagen que demuestra el daño que sufrió en la maniobra. Por su parte, el corredor del Elf Marc VDC Racing Team salió tocado de la pista, mostrando serias muestras de dolor en su brazo izquierdo.

Por este percance del otomano, sumado a los problemas técnicos de la organización del evento, los entrenamientos libres cesaron durante 37 minutos, haciendo que los neumáticos de las motos se enfriaran y, por ende, todos los pilotos perdieran el ritmo que traían en carrera buscando un puesto en la qualy 2 que se correrá en la madrugada colombiana de este sábado 10 de octubre a la 1:05 a.m. con transmisión de Disney+. El piloto criollo, David Alonso, volvió al ruedo después de la situación de Oncu. Sin problema alguno en cuanto a lo físico o lo técnico, el número 80 del Aspar Team sacó tiquete directo para la Q2 del sábado. Alonso logró completar los entrenamientos libres y se posicionó en la décima casilla de los 14 clasificados, a tan solo 0,576 milésimas del primer clasificado, que fue Izán Guevara con 1:32:337. El español viene de dominar de punta a punta el pasado Gran Premio de Japón y buscará el primer puesto del campeonato mundial este fin de semana. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “El día ha ido bien y me he adaptado bien al calor. Hoy he probado algunas que creo me pueden ayudar a ser más competitivo. He estado muy concentrado en el pilotaje y en mí mismo, ha sido positivo. Si consigo que salga bien, podré dar un paso más en el cronometrado y carrera”, afirmó David Alonso. Lea también: La Fórmula 1 se correrá en África después de 3 décadas; ¿qué país albergará el Gran Premio? Bloque de preguntas y respuestas: