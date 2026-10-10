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David Alonso voló en Indonesia y partirá tercero en el Gran Premio donde podría meterse al podio general

El piloto colombo-español es cuarto de la clasificación general. 14,5 puntos lo separan del tercer puesto.

  • El piloto David Alonso viene de ser cuarto en el Gran Premio de Japón. Foto: tomada del x de @AsparTeam
    El piloto David Alonso viene de ser cuarto en el Gran Premio de Japón. Foto: tomada del x de @AsparTeam
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 24 minutos
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David Alonso está ávido de podio en el Moto 2. El piloto colombo-español, de 20 años, está a 14,5 puntos de meterse en el tercer escaño de la clasificación general de su categoría en el mundial de motociclismo y lo sabe. Una buena ubicación en el Gran Premio de Indonesia lo acercaría a los puestos de honor.

Quizás por eso el sábado, en las rondas de clasificación, se mostró fuerte, sólido. Alonso, que corre para el Aspar Team español, logró un puesto en la primera línea de salida: partirá tercero en el circuito Mandalika, que demanda mucha concentración y velocidad para lograr mantenerse en la parte alta y luchar por la victoria el domingo.

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